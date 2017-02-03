До летнего отдыха еще далеко, но подумать о нем лучше заранее. В начале года отели делают выгодные предложения туристическим компаниям, открывая сезон раннего бронирования. В этот период выгоднее всего заказывать путевки на сезон летних отпусков. Команда проекта TAM.BY пообщалась со столичными турфирмами и узнала о бюджетных предложениях.

Мальта





Цена на человека: 845 BYN (409)

В стоимость входит: трансфер Минск-Рига-Минск, перелет, проживание

Виза: нужна

Длительность: 7 ночей

Перелет: из Риги

Турагентство: «Интерлюкс»

Лето на Мальте солнечное и жаркое. Остров окружен живописными пляжами. Но будьте готовы к тому, что до лучших из них не всегда можно добраться своим ходом. Помимо пляжей “как в рекламе Баунти”, остров полон древних достопримечательностей, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Начинать путешествие советуют со столицы Валетты. Там на территории в 55 га расположено 320 исторических памятников. Один из самых знаменитых - собор Святого Иоанна, где выставлены некоторые из работ художника Караваджо.

Также остров знакомит с историей возникновения старейшего в мире ордена мальтийских рыцарей. Его образовали в 1099 и он существует до сих пор.

А еще Мальта точно понравится поклонникам дайвинга. Благодаря различным подводным рельефам, найдутся места, где могут понырять и новички, и опытные дайверы. Кстати, Мальта всегда имела стратегическое расположение и в разные моменты истории у ее берегов концентрировалось много военной техники. Некоторая тонула сама, некоторую топили специально для развития дайвинга на архипелаге. Под водой можно увидеть и корабли, и подводные лодки, и самолеты.

В турагентстве нас предупредили, если турист путешествует один, то ему придется внести дополнительную плату в размере 120 евро за одноместное размещение в отеле. Вот почему в эту поездку лучше взять «компаньона».

Болгария





Цена на человека: 618 BYN (299)

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки

Виза: нужна

Длительность: 10 ночей

Перелет: из Минска

Турагентство: «Би Тур»

Болгария – одно из любимых белорусами туристических направлений. Способствует этому мягкий климат. Он не такой жаркий и изнуряющий, как в большинстве курортных стран. Здесь можно увидеть не только море и песок, но и горы с водопадами.

Не менее интересными будут местные достопримечательности: Храм-памятник Александру Невскому в Софии и расположенный на высоте 1147 метров Рыльский монастырь. Кстати, большинство местных жителей поймут русскоговорящего туриста, так что языковых барьеров здесь не возникнет.

Своим клиентам компания помогает в оформлении и получении визы, а также сопутствующих документов.

Кипр





Цена на человека: 721 BYN (349)

В стоимость входит: перелет, проживание

Виза: нужна

Длительность: 7 ночей

Перелет: из Минска

Турагентство: «Интерсити»

Природа Кипра уникальна: здесь “уживаются” красивые песчаные пляжи, заснеженные горы, густые леса и необъятные равнины. Богатые курорты соседствуют с рыбацкими деревушками, старинные крепости - с руинами древних поселений. Так что здесь каждый найдет занятие по душе.

Страна удивит гостей знаменитыми достопримечательностями, в числе которых Киккский монастырь, хранящий в своих стенах чудотворную икону Божьей Матери. Не стоит обходить стороной и Археологический парк Пафоса с хорошо сохранившимися мозаиками древнеримской империи.

Своим клиентам туристическая компания предоставляет возможность заплатить за путевку по частям. Сначала вносится 30% от стоимости, а остальные 70% - за 30 дней до вылета, но не позднее подачи документов на визу.

Испания





Цена на человека: 889 BYN (430)

В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер из аэропорта в отель и обратно, страховка.

Виза: нужна

Длительность: 7 ночей

Перелет: из Киева

Турагентство: «Планета Отдыха»

Испания – государство, история которого насчитывает не одну сотню лет. Созданная на стыке восточных и западных культур, страна знаменита своей разношерстной архитектурой. В Барселоне туристы видят монументальный Храм Святого Семейства, который даже близко не похож на величественную Альгамбру в Гранаде. Однако едут в Испанию не только ради красот, созданных человеческими руками, но и ради более активного отдыха. Пляжи, море, солнце – и этого в стране хоть отбавляй.

При оформлении тура агентство предоставляет возможность рассрочки. На регистрации заказчик должен внести 30% от стоимости, а остальную сумму за месяц до отправления. Если турист полетит по этой путевке не один, стоимость снизится. Ведь аренда двухместного номера отеля всегда выгоднее одноместного.

Объединенные Арабские Эмираты





Цена на человека: 673 BYN (349)

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, страховка, трансфер от аэропорта до отеля

Виза: нужна

Длительность: 7 ночей

Перелет: из Киева

Турагентство: «Трансаеро Турс»

Объединенные Арабские Эмираты – молодая страна, растянувшаяся на берегах Персидского залива. Большую часть государства занимают пустыни, поэтому каждый город – это своеобразный оазис, полный удобств и развлечений. ОАЭ знамениты своими небоскребами, такими как Бурдж-Халифа, высота которого достигает 828 метров.

Кстати, ОАЭ славятся своими уникальными достопримечательностями. Например, здесь имеется свой горнолыжный комплекс, расположенный прямо в Дубаи. Или целый архипелаг из островов, в точности повторяющий континенты планеты. Так что гости страны смогут не только понежиться на пляже, но и увидеть настоящие волшебства Востока.

Агентство предоставляет своим клиентам возможность не платить сразу всю стоимость тура, а сделать первый взнос в размере 25%. Остальное необходимо отдать за 25 дней до начала путешествия. Плюс в любом офисе компании можно приобрести билеты на стыковочные рейсы Минск-Киев-Минск.

Турция





Цена на человека: 482 BYN (250)

В стоимость входит: перелет, проживание, питание “все включено”

Виза: не нужна

Длительность: 7 ночей

Перелет: из Киева

Турагентство: «Партнер Тур»

Турция любима многими белорусскими туристами. И на то есть веские причины. Архитектура в стране звездного полумесяца впечатляющая. Начать стоит со знаменитого Собора Святой Софии, построенного еще в те давние времена, когда Стамбул назывался Константинополем. Не стоит обходить стороной и уникальную Цистерну Базилика – древнее водохранилище, построенное еще в 532 году.

Агентство предоставляет возможность рассрочки на приобретение туров, так что всю стоимость сразу вносить не придется. К тому же при желании можно заказать трансфер из Минска в Киев и обратно.

Надеемся, эта статья помогла определиться с планами на лето. И не забывайте, что цены на туры раннего бронирования постоянно меняются и растут. Чем быстрее их приобрести, тем меньше денег придется заплатить. Вот почему актуальную информацию о стоимости на путевки лучше уточнять у менеджеров. А следить за спецпредложениями и скидками можно на страницах каталога компаний TAM.BY .