Жизнь современной женщины наполнена задачами, требующими силы, выносливости, уверенности, умения концентрироваться и быстро принимать важные решения. Все эти качества можно развить, а заодно привести в порядок фигуру и нервы. В преддверии весеннего женского праздника LADY.TUT.BY совместно со столичным клубом единоборств Gridin Gym объявляют о старте проекта «Неслабый пол». Уже через месяц его участницы смогут постоять за себя, обретут внутреннее спокойствие и подружатся со своим телом.





Хватит заедать стресс, жаловаться на перманентный цейтнот и чувствовать собственную малозначительность. Настало время положить конец проблемам с самооценкой, отсутствием уважения окружающих и лишними килограммами. Ведь женщины – далеко не слабый пол. Но доказать это нужно прежде всего самим себе. И тогда вы сможете победить свой страх перед изменениями. Ведь эти изменения – к лучшему!

На протяжении месяца, с 8 февраля по 8 марта, ведущие тренеры страны и действующие чемпионы по кикбоксингу из клуба Gridin Gym абсолютно бесплатно будут закалять сталь в белорусских женщинах: обучать их приемам самообороны, тренировать волю, развивать гибкость и выносливость. Участницы проекта «Неслабый пол» обретут уверенность в собственных силах, дадут выход негативным эмоциям (груша стерпит все!), научатся видеть на несколько ходов вперед и преодолевать трудности. Приятный бонус – подтянутое, рельефное тело, ведь кикбоксинг заставляет работать все мышцы, не наращивая их объемы.

К участию в женском проекте «Неслабый пол» приглашаются все желающие – возраст, уровень физической подготовки, вес не имеют никакого значения. Единственное требование – отсутствие медицинских противопоказаний для тренировок. Занятия будут проводиться три раза в неделю по адресу: г. Минск, ул. Славинского, 1, корпус 3. Экипировку предоставляет клуб.

Старт проекта – 8 февраля. Так что поспешите отправить заявку на участие по e-mail: artkabani@gmail.com. В заявке укажите удобное для вас время занятий и не забудьте указать свой телефон. Количество мест ограничено!

Контактный телефон: +37529 186 69 75