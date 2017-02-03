Эти девушки на своем примере показывают, что соответствие стереотипам ― это не главное. Важно правильно относиться к себе.

Хлоя Маршалл (Chloe Marshall)





Получение титула «Мисс Суррей — 2008» и прохождение в финал конкурса «Мисс Англия» в качестве модели размера «плюс» стали переломными в судьбе Хлои. Именно эти два события привлекли внимание прессы и сделали девушку популярной, с чего и началась ее профессиональная карьера.





Принцип Маршалл: «Ты не должна быть высокой и худой, чтобы считаться красивой».

Стефания Феррарио (Stefania Ferrario)





Стефания является представителем линии нижнего белья от Диты фон Тиз и выступает против звания модели размера «плюс». По ее мнению, неправильно применять этот термин к фигуристым девушкам.





Свой протест Феррарио выразила в инстаграме, придумав хештег #DropTheSize и заявив, что является настоящей моделью без всяких «но».

Фелисити Хейворд (Felicity Hayward)





Фелисити стала моделью благодаря счастливому случаю. Она просто танцевала в одном молодежном клубе, где ее заметили и пригласили на съемки. Вот так открытость и отсутствие стеснения повлияли на ее карьеру.





Джада Сезер (Jada Sezer)





Джада работает с различными брендами и рекламирует купальники и платья для женщин с формами. На своем примере показывает, что важно чувствовать себя комфортно и уверенно.





Кортни Коулс (Kortnie Coles)





Кортни стала известна благодаря участию в реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Результатом явилось сотрудничество со знаменитым агентством Wilhelmina Models.

Лирис Кросс (Liris Crosse)





Лирис Кросс ― модель и актриса, которую часто называют «Наоми Кэмпбелл размера «плюс». В начале карьеры модельные агенты предлагали девушке сильно похудеть. Несмотря на это, она заняла свою нишу в мире моды, снялась для многих популярных журналов, а также в клипах с мировыми звездами эстрады и кино. Лирис считает своей миссией вдохновлять женщин следовать за своей мечтой.

Шарифа Джей (Shareefa J)





Шарифа чувствует себя сексуальной в любой одежде. Девушка считает неправильным, что худоба ассоциируется с красотой, а пышные женщины воспринимаются иначе. Своим примером она старается показать, что не стоит переделывать себя под какие-то стандарты, и хочет предотвратить развитие комплексов у девочек-подростков.





Маркита Принг (Marquita Pring)





Маркита снималась для каталогов одежды размера «плюс», в 2011 году снялась для обложки журнала Vogue, а также была лицом магазина одежды Levi’s. Эта модель принимает свои формы, но подчеркивает важность физического здоровья.



