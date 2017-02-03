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Как выглядит резиденция Плавно, о которой говорил президент

04.02.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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Во время «Большого разговора», который состоялся с представителями общественности и СМИ, президент рассказал в том числе и о своих резиденциях. Особенно хвалил ту, которая находится на берегу озера Плавно в Березинском заповеднике. «Это наша жемчужина», — сказал о комплексе Плавно Александр Лукашенко.

REALTY.TUT.BY посмотрел, как выглядит резиденция, которую всем рекомендовал посетить президент.


Фото: berezinsky.by

Резиденцию Плавно президент вспомнил одной из последних и сделал упор на том, что она простая, совершенно без излишеств — «деревянный дом один к одному». Зато похвалил озеро Плавно, отметив при этом, что вода там особая, «с пресыщением серебра». «Москвичи, „Газпром“ и наши банкиры оккупировали его и решили построить там особняки. Было принято решение, что к озеру можно будет подъехать на велосипеде, а строиться они будут в деревнях. Я их просто оттуда убрал, потому что это наша жемчужина».


Фото: berezinsky.by

Журналистам президент даже посоветовал отдохнуть в «этой обычной деревяшке».

— Да, к нам может приехать каждый и снять номер в главном корпусе или гостевых домиках, — подтвердили нам в гостиничном комплексе Плавно. — Самый дорогой номер — люкс от 17 рублей в сутки.


Люкс в гостиничном комплексе Плавно. Фото: berezinsky.by

Люкс в гостиничном комплексе Плавно. Фото: berezinsky.by

По телефону также рассказали, что президент в комплексе был давно, даже не смогли точно вспомнить, сколько лет назад: семь или десять. Зато там помнят, как гостил в президентском люксе экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев.

— Побыл у нас немного и больше не приезжал, — говорят о нем в Плавно.


Фото: berezinsky.by

Гостиничный комплекс Плавно был построен в 1998 году. Статуса резиденции он сейчас не имеет, но по-прежнему находится в ведении Управления делами президента.

На сайте berezinsky.by этот комплекс описывают так: «Гостиничный комплекс „Плавно“ — исторически памятное место, связанное с именем Петра Машерова (сюда Машеров приезжал пару раз на охоту, но комплекса „Плавно“ в те времена еще не было. — Прим. TUT.BY). Тихое и уединенное, находится в сосновом бору на берегу живописного озера Плавно — водораздела Черного и Балтийского морей. Вся территория комплекса изолирована и надежно охраняется. Трехэтажный отель с просторным холлом и десятью уютными номерами напоминает сказочный замок». Также на территории комплекса есть вертолетная площадка.


Фото: berezinsky.by

Фото: berezinsky.by

Фото: berezinsky.by

Кроме главного корпуса, есть еще три гостевых домика — двухэтажные деревянные коттеджи с видом на озеро Плавно. Наверняка это их имел в виду Александр Лукашенко, когда говорил про «обычные деревяшки».


Фото: berezinsky.by

Фото: berezinsky.by

Каждый гостевой домик рассчитан на 8 человек, имеет двухместные спальные комнаты, мебель-технику, а также кухню для самостоятельного приготовления пищи. Сутки проживание там стоят от 288 рублей (за домик).


Фото: berezinsky.by

Фото: berezinsky.by

Фото: berezinsky.by
 
 
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REALTY.TUT.BY посмотрел, как выглядит резиденция, которую всем рекомендовал посетить президент.

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