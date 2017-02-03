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Гидромет о погоде в субботу 4 февраля: солнечно и небольшой мороз

04.02.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Солнечная погода со слабым морозом ожидается в Беларуси в субботу 4 февраля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде в субботу 4 февраля: солнечно и небольшой мороз
© flickr.com/ Sergey Kochkarev
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По информации синоптиков, скоро в республике похолодает – уже к середине следующей недели морозы усилятся, местами температура воздуха днем опустится до –28°C.

"Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики пройдет небольшой снег", – сообщили в Гидромете.

Там также рассказали, что на отдельных участках дорог возможна гололедица, ветер будет северо-восточного направления, слабый.

По данным Гидромета, максимальная температура воздуха днем составит от –1 до –7°C.

В Минске, по информации синоптиков, существенных осадков не ожидается, а днем термометры покажут от –2 до –4°C.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, по информации синоптиков, существенных осадков не ожидается, а днем термометры покажут от –2 до –4°C.

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