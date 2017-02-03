Pub-quiz, или барная викторина, стала популярной в Великобритании в середине 80-х годов двадцатого века на волне интереса к одной английской настольной и телевизионной викторине. Интересно, что от популярной еще с советских времен телеигры "Что? Где? Когда?" правила барных викторин не слишком отличаются, и, скорее, напоминают дочернюю игру "Брейн-ринг". Нужно несколько команд, от двух до десяти человек, подходящий по вместительности зал, ведущий, и интересные вопросы на самую разнообразную тематику. Запретных тем нет. И обычно вопросы касаются любых стран, континентов, жанров и стилей.

В Беларуси подобные игры становятся все популярнее. Потому две выпускницы Белорусского государственного университета решили создать нечто свое в распространенном течении — "барную викторину" по-белорусски и только на белорусские темы.

"Идея возникла давно. Мы с одним моим другом ходили по разным минским паб-квизам, и однажды пришла идея сделать именно белорусскую игру. Чтобы был не только упор на язык, а связать ее с белорусской культурой и историей", — говорит одна из организаторов игры Алеся Гурская-Таболич.

Первая игра прошла в июле 2015 года, и, по словам организаторов, была она довольно легкой. Стремились просто заинтересовать людей игрой, понять интеллектуальный уровень команд, потому вопросы были простые. Несколько неожиданно, что на первую игру пришло сразу около двухсот человек. Часть людей отсеялась, поняв, что "не тянут", а некоторые играют и до сих пор.

"Когда мы создаем игру, то мы стараемся осветить разные стороны белорусской культуры в самом широком смысле. Это и бизнес, и литература, и эстрада, и рок-музыка, и литература, и искусство. Что-то популярное, что-то не очень. И материалов, чтобы создавать белорусские интеллектуальные игры, нам, поверьте, хватит и на три, и на пять, и на больше лет" — улыбается организатор игры Ирина Чеснок.

Игры проходят не только в Минске. Прошло несколько игр в Гродно, в Светлогорске, в Бобруйске. По словам ведущего игр, Вадима Жидовича, люди в областных городах охотно ходят на игры, создают команды. К тому же в планах организаторов — расширение географии игры за границы нашей страны.

Полностью беседу слушайте на Sputnik Беларусь.