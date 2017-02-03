В центре Луганска взорвался внедорожник Toyota, принадлежащий начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олегу Анащенко. Об этом в субботу, 4 февраля, агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: obozrevatel.com

Взрыв произошел в районе квартала Мирный. В машине находились два человека, оба погибли. По предварительным данным, один из них — сам Анащенко.

Телеканал «360» уточняет, что ЧП произошло примерно в 8 часов утра, и публикует видео с места событий.