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В Луганске взорвалась машина, два человека погибли
В центре Луганска взорвался внедорожник Toyota, принадлежащий начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олегу Анащенко. Об этом в субботу, 4 февраля, агентству
Взрыв произошел в районе квартала Мирный. В машине находились два человека, оба погибли. По предварительным данным, один из них — сам Анащенко.
Телеканал «360» уточняет, что ЧП произошло примерно в 8 часов утра, и публикует видео с места событий.
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В центре Луганска взорвался внедорожник Toyota, принадлежащий начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олегу...
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