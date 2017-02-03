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В Минске водитель на Ford, уходя от погони ГАИ, вылетел с дороги и несколько раз опрокинулся

04.02.2017 10:52 — Разное | Tut.by  
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В Минске водитель Ford Mondeo, уходя от погони ГАИ, попал в серьезное ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.


Фото: ГАИ Фрунзенского района

Инцидент произошел 4 февраля около 04.00. На улице Лещинского внимание инспекторов привлек автомобиль Ford. Машина виляла из стороны в сторону, заезжала на бордюры. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, однако тот его проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться.


Фото: ГАИ Фрунзенского района

Фото: ГАИ Фрунзенского района

— На улице Аладовых 21-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в бордюрный камень, вылетел за пределы дороги и несколько раз опрокинулся, — сказали в ГАИ.

Водитель в аварии получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. По внешним признакам парень был пьян.


Фото: ГАИ Фрунзенского района

В отношении нарушителя составлены три административных протокола.

 
Теги: Минск
 
 
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