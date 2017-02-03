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Сирийская армия применила мощные орудия с дальностью огня до 44 км

04.02.2017 11:38 — Разное | Tut.by  
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В сети появилось видео применения 130-мм орудий М-46, одних из самых дальнобойных артиллерийских систем, которыми располагает сирийская армия.


Изображение: youtube.com

Благодаря использованию  активно-реактивных снарядов BEE4 производства корпорации Norinco, закупленных у китайцев, эти орудия могут поражать цели на дальности до 44 км.


Фото: imp-navigator.livejournal.com

Для большей мобильности часть таких орудий сирийцы установили на шасси грузовиков «Mercedes ACTROS 4140». Планировался серийный выпуск этих САУ, но начавшийся конфликт не позволил развернуть их производство.


Фото: twitter.com/MathieuMorant

В 50-х годах прошлого века М-46 являлась наиболее дальнобойным орудием Советской Армии. Эта пушка широко поставлялась на экспорт, как союзникам СССР по Организации Варшавского договора, так и третьим странам и использовалась десятками государств.

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Ссылка на источник 60
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130-мм орудия М-46, одних из самых дальнобойных артиллерийских систем, которыми располагает сирийская армия.

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