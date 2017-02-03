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Сирийская армия применила мощные орудия с дальностью огня до 44 км
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Благодаря использованию активно-реактивных снарядов BEE4 производства корпорации Norinco, закупленных у китайцев, эти орудия могут поражать цели на дальности до 44 км.
Для большей мобильности часть таких орудий сирийцы установили на шасси грузовиков «Mercedes ACTROS 4140». Планировался серийный выпуск этих САУ, но начавшийся конфликт не позволил развернуть их производство.
В 50-х годах прошлого века М-46 являлась наиболее дальнобойным орудием Советской Армии. Эта пушка широко поставлялась на экспорт, как союзникам СССР по Организации Варшавского договора, так и третьим странам и использовалась десятками государств.
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130-мм орудия М-46, одних из самых дальнобойных артиллерийских систем, которыми располагает сирийская армия.
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