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Белорусский фристайлист завоевал серебро на этапе Кубка мира в США

04.02.2017 12:20 — Разное | Tut.by  
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Белорусский фристайлист Станислав Гладченко стал серебряным призером этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Дир-Вэлли (США). Это первое попадание 22-летнего спортсмена на пьедестал этапов Кубка мира.


Станислав Гладченко. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В финале 2 Станислав Гладченко с оценкой 114,60 балла уступил лишь опытнейшему китайскому фристайлисту, двукратному чемпиону мира и обладателю Кубка мира-2010/11 Ци Гуанпу (128,96). Бронза в активе россиянина Станислава Никитина (114,60), который уступил белорусу лишь по дополнительным показателям.

Белорус Максим Густик (109,50) занял 5-е место, олимпийский чемпион-2014 Антон Кушнир на старт не вышел.

В женских соревнованиях лучшей среди белорусок стала Александра Романовская (57,64) — 18-е место среди 22 участниц. В призовую тройку здесь вошли австралийка Лидия Лассила (95,52), американка Кили Маккиннон (95,17) и китаянка Сю Ментао (92,35).

 
 
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Белорусский фристайлист Станислав Гладченко стал серебряным призером этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Дир-Вэлли (США). Это первое попадание 22-летнего...

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