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Стабилизация украинской экономики раздражает Россию?

04.02.2017 12:10 — Разное | Ежедневник  
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Стабилизация украинской экономики раздражает Россию?

фото: ua.utro.news

Так замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, прокомментировал слова Владимира Путина о том, что причиной обострения конфликта в Донбассе послужила нужда Киева в деньгах.

«Я понимаю раздражение тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе, поэтому я не исключаю, что эта эскалация напряженности связана с тем, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию на Украине и попытаться путем военных провокаций на Донбассе отвлечь внимание и ресурсы от демократических и экономических реформ в нашем государстве», — заявил чиновник.

Елисеев выразил мнение, что Украина за счет роста экономики демонстрирует свою успешность. «Поэтому логично, что в Украину сейчас идут деньги», — добавил он.

Замглавы администрации Порошенко также обвинил Россию в том, что она якобы пытается «дискредитировать Украину и ее успехи» с целью лишить ее поддержки Запада, передает «Украинская правда».

Наномним, что 2 февраля президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном отметил, что причиной обострения конфликта в Донбассе послужила нужда Киева в финансовой помощи и желание украинских властей представить себя жертвой в глазах европейских партнеров. Российский лидер добавил, что к возобновлению боевых действий также привели и внутренние факторы на Украине, в том числе неудачи власти в социальной и экономической политике.

Очередная эскалация конфликта в Донбассе в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР. 

 
 
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Так замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, прокомментировал слова Владимира Путина о том, что причиной обострения конфликта в Донбассе...

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