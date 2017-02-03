Политический эксперт Петр Петровский в пятницу принял участие в "Большом разговоре с президентом", своими впечатлениями от встречи с главой государства и некоторыми итогами беседы он поделился с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым.

В частности, политолог отметил ответ главы государства на вопрос о национальной идее, к которому очень многие журналисты и эксперты подходят слишком формализовано. Петровский напомнил, что президент ответил про национальную идею в самом начале " Большого разговора ", когда упомянул цитату известного белорусского классика "людзьмі звацца" и сказал, что надо все делать по справедливости.



© Sputnik / Виктор Толочко Большой разговор с президентом: ТОП-10 самых ярких цитат Лукашенко

"Почему мы с Россией должны быть на равных? Потому что мы самостоятельное независимое государство. Почему должна быть зарплата в 500 долларов? Потому что не по справедливости, когда люди сводят концы с концами. Имущественное расслоение — это вызов прежде всего справедливости", — отметил Петровский.

Политолог сделал вывод о том, что "белорусская мечта" имеет место быть, в первую очередь, в смысле социально справедливого общества, и президент эту идею несет своим зарубежным партнерам, у которых другие, не всегда справедливые, ценности. В частности, это касается и белорусско-российских отношений.

"Проблема белорусско-российской интеграции лежит в том, что в России присутствует наследие 90х в лице олигархов, коррумпированной системы, заложником которой и является белорусско-российская интеграция. И эти Данкверты , и еще большой набор лоббистов и олигархических групп используют все свои ресурсы, в том числе и самые грязные информационные выбросы, чтобы точки над "і" не были расставлены", — сказал политический эксперт.



© Sputnik Сергей Субботин Лукашенко о Данкверте: реакция Кремля и Россельхознадзора

Петровский напомнил слова Лукашенко о том, что Беларусь не будет предпринимать ответных шагов на такие действия российской стороны, как введение пограничной зоны.

"Мы должны выполнять те соглашения, которые уже подписаны по Союзному государству, по ЕАЭС, но, к сожалению, на сегодняшний день на постсоветском пространстве нет того, что называется общим делом. У нас нет наднациональной идеи, из-за чего мы не видим общего будущего", — уточнил политолог.

По словам Петровского, у многих в России на данный момент есть опасения, связанные с тем, что президент Беларуси не допустил создания в нашей стране олигархического общества.

"У нас нет такого расслоения. Поэтому многие олигархи, финансово-промышленные группы, которые нажили свой капитал нечестным путем, боятся — а вдруг белорусская модель начнет экспансию в Россию в том смысле, что российское руководство примет эти идеалы справедливости и посчитает их наднациональными", — сделал вывод политолог.

Беседу с политическим экспертом Петром Петровским об итогах "Большого разговора с президентом" слушайте на радио Sputnik Беларусь.