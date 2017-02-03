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Глазами болельщика: Беларусь и Россия сыграли в "непопулярный" хоккей
04.02.2017 13:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Самая главная странность нынешнего форума мирового "бенди" (именно так называют хоккей с мячом в Скандинавии) – это то, что матчи предварительного этапа были куда напряженнее четвертьфиналов. Вот что получилось. Организаторы разделили 8 команд на две группы: сильнейших – в одну, а слабейших – в другую. И после этого они придумали сделать четвертьфиналы, в которых гранды играют с аутсайдерами.
Такой "финт" объяснили прежде всего необходимостью популяризации хоккея с мячом. Дело-то, конечно, благое, но мне не совсем понятно, как можно привить любовь к игре, если победитель группового этапа – команда Швеции – "рвет в клочья" Германию со счетом 34:6,
Лишь только в одном четвертьфинале была наряженная борьба. В дополнительное время Казахстан уступил Норвегии 4:5 и лишился шансов побороться за медали. В результате все идет к тому, что в очередной раз в финале мы увидим "эль-классико" хоккея с мячом – матч Швеция – Россия. А Беларусь будет отстаивать свое право остаться в группе сильнейших в матче с Германией.
Несмотря на все мои брюзжания, считаю этот турнир крайне важным для сохранения этой удивительной игры. Ведь для многих мальчишек бывшего СССР (включая меня) она была гораздо доступнее, чем хоккей с шайбой. Да и на экипировка в "русском хоккее" дешевле, чем в "канадском".
Кстати, многие футболисты 50-х и 60-х годов по окончании первенств зимой играли в хоккей с мячом. Судьи тоже от игроков не отставали – еще в начале двухтысячных годов омский арбитр Игорь Синев судил как футбольные баталии, так и матчи "русского хоккея".
А что творилось и творится в Сибири?! В Красноярске матч чемпионов страны местного "Енисея" может в сильный мороз собрать 25 тысяч зрителей. Такое иногда случается в Иркутске, Абакане, Кемерово, Кирове, Ульяновске, Архангельске – во всех городах, где есть популярные в России клубы.
Но, к сожалению, спорт этот – не вполне "телевизионный". За быстрым оранжевым мячом уследить гораздо сложнее, чем за шайбой. В результате "бенди" живет исключительно на энтузиазме тех местных властей, которые любят его.
В мировом плане ситуация чуть лучше. За последние 25 лет удалось найти энтузиастов игры в Венгрии, Канаде, Нидерландах, Эстонии и даже в Монголии, сборную которой в начале 2000-х содержал один православный священник из Сибири.
Интересный прецедент – в "бенди", в отличие от хоккея с шайбой, есть сборная африканской страны. Ее организовали беженцы из Сомали, которые обосновались в Швеции. Результаты пока слабые – в турнире группы B они проиграли все пять матчей с разницей мячей "минус 64". Но очень хочется, чтобы у Сомали получилось.
А еще желаю, чтобы этот хоккей зарекомендовал себя как олимпийский вид спорта. И тогда не исключено, что и внимания к этой простой, но искрометной игре станет больше.
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