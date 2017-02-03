Самая главная странность нынешнего форума мирового "бенди" (именно так называют хоккей с мячом в Скандинавии) – это то, что матчи предварительного этапа были куда напряженнее четвертьфиналов. Вот что получилось. Организаторы разделили 8 команд на две группы: сильнейших – в одну, а слабейших – в другую. И после этого они придумали сделать четвертьфиналы, в которых гранды играют с аутсайдерами.

Такой "финт" объяснили прежде всего необходимостью популяризации хоккея с мячом. Дело-то, конечно, благое, но мне не совсем понятно, как можно привить любовь к игре, если победитель группового этапа – команда Швеции – "рвет в клочья" Германию со счетом 34:6, Россия с разгромным счетом обыгрывает Беларусь 17:0 , а "третьи по рейтингу" финны обыгрывают американцев 15:1. Кому нужны такие игры?

Лишь только в одном четвертьфинале была наряженная борьба. В дополнительное время Казахстан уступил Норвегии 4:5 и лишился шансов побороться за медали. В результате все идет к тому, что в очередной раз в финале мы увидим "эль-классико" хоккея с мячом – матч Швеция – Россия. А Беларусь будет отстаивать свое право остаться в группе сильнейших в матче с Германией.

Несмотря на все мои брюзжания, считаю этот турнир крайне важным для сохранения этой удивительной игры. Ведь для многих мальчишек бывшего СССР (включая меня) она была гораздо доступнее, чем хоккей с шайбой. Да и на экипировка в "русском хоккее" дешевле, чем в "канадском".

Кстати, многие футболисты 50-х и 60-х годов по окончании первенств зимой играли в хоккей с мячом. Судьи тоже от игроков не отставали – еще в начале двухтысячных годов омский арбитр Игорь Синев судил как футбольные баталии, так и матчи "русского хоккея".

А что творилось и творится в Сибири?! В Красноярске матч чемпионов страны местного "Енисея" может в сильный мороз собрать 25 тысяч зрителей. Такое иногда случается в Иркутске, Абакане, Кемерово, Кирове, Ульяновске, Архангельске – во всех городах, где есть популярные в России клубы.

Но, к сожалению, спорт этот – не вполне "телевизионный". За быстрым оранжевым мячом уследить гораздо сложнее, чем за шайбой. В результате "бенди" живет исключительно на энтузиазме тех местных властей, которые любят его.

В мировом плане ситуация чуть лучше. За последние 25 лет удалось найти энтузиастов игры в Венгрии, Канаде, Нидерландах, Эстонии и даже в Монголии, сборную которой в начале 2000-х содержал один православный священник из Сибири.

Интересный прецедент – в "бенди", в отличие от хоккея с шайбой, есть сборная африканской страны. Ее организовали беженцы из Сомали, которые обосновались в Швеции. Результаты пока слабые – в турнире группы B они проиграли все пять матчей с разницей мячей "минус 64". Но очень хочется, чтобы у Сомали получилось.

А еще желаю, чтобы этот хоккей зарекомендовал себя как олимпийский вид спорта. И тогда не исключено, что и внимания к этой простой, но искрометной игре станет больше.