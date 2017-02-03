Главный тренер хоккеистов жлобинского «Металлурга» Андрей Колесников дисквалифицирован на 7 матчей. Такое решение принял дисциплинарный комитет Федерации хоккея Беларуси, рассмотрев инцидент, случившийся в выездном поединке с «Гомелем» 2 февраля, сообщает пресс-служба ФХБ.



Андрей Колесников. Фото: hcgomel.by

В поединке, который "Металлург" проиграл со счетом 0:5, гости из-за удалений много играли в меньшинстве, а наставник жлобинской команды получил матч-штраф за оскорбление судей. Затем отказался от комментариев на послематчевой пресс-конференции, заявив: «У меня нет комментариев».

Матч обслуживали судьи Петр Амосов, Мирослав Ярец, Виктор Зинченко (все - Минск) и Артем Лабзов ("Витебск").

На основании записи в официальном протоколе, рапорта инспектора матча и изучения видеозаписи момента дисциплинарный комитет постановил: «За нарушение правила 116 (v.1) официальной книги правил ИИХФ 2014−2018 годов, в соответствии с пунктом 2.8 приложения 2 дисциплинарного регламента Ассоциации ФХРБ, дисквалифицировать главного тренера команды „Металлург-Жлобин“ Колесникова А.А. на 7 (семь) игр», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время оставшихся матчей регулярного чемпионата, а первом и втором поединках плей-офф, руководить командой будут помощники главного тренера Александр Гавриленок и Александр Полищук.



Фото: hockey.by

До финиша 2-й стадии регулярного чемпионата командам осталось провести по 4−5 матчей, но обладатели всех путевок в плей-офф уже известны. Пропуска в четвертьфинал обеспечили себе команды верхней шестерки, а также две лучшие дружины из нижней — Беларусь U20 и «Лида». Осталось лишь узнать позиции участников по итогам регулярки, исходя из которых будут формироваться пары первого раунда плей-офф.