



Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ №37 "Об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2017 год". На финансирование 91 объекта предполагается направить 379,45 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба президента, с учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2017 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

На финансирование 91 объекта, включенного в программу, в 2017 году предполагается направить 379,45 млн рублей, в том числе за счет государственных капитальных вложений - 110,48 млн рублей, средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития - 110,09 млн рублей, средств резервного фонда Президента Беларуси - 62,77 млн рублей, средств республиканского дорожного фонда - 54,41 млн рублей, средств на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий (объекты мелиорации) - 41,7 млн рублей.

Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 34 объекта. В соответствии с программой на 2017 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 21 объекта, в том числе детского сада на 190 мест и физкультурно-оздоровительного центра в Островце, лыжероллерной трассы в Городке, общежития малосемейного типа в Добруше, 9 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот. Из числа начинаемых строительством объектов 14 планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.