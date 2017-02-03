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Президент утвердил инвестиционную программу на 2017 год

04.02.2017 13:57 — Разное | Ежедневник  
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Президент утвердил инвестиционную программу на 2017 год

Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ №37 "Об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2017 год". На финансирование 91 объекта предполагается направить 379,45 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба  президента, с учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2017 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

На финансирование 91 объекта, включенного в программу, в 2017 году предполагается направить 379,45 млн рублей, в том числе за счет государственных капитальных вложений - 110,48 млн рублей, средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития - 110,09 млн рублей, средств резервного фонда Президента Беларуси - 62,77 млн рублей, средств республиканского дорожного фонда - 54,41 млн рублей, средств на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий (объекты мелиорации) - 41,7 млн рублей.

Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 34 объекта. В соответствии с программой на 2017 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 21 объекта, в том числе детского сада на 190 мест и физкультурно-оздоровительного центра в Островце, лыжероллерной трассы в Городке, общежития малосемейного типа в Добруше, 9 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот. Из числа начинаемых строительством объектов 14 планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

 
 
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Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ №37 "Об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2017 год". На финансирование 91 объекта предполагается...

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