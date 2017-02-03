В ходе " Большого разговора " с журналистами, авторитетными экспертами и представителями общественности Александр Лукашенко затронул многие наболевшие темы в белорусско-российских отношениях.

Известные политические эксперты в двух странах — белорусский политолог Александр Шпаковский и российский писатель, историк, общественный деятель Армен Гаспарян поделились мнениями об острых заявлениях белорусского лидера и высказали прогнозы в связи с предстоящей встречей Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

В частности, широкий общественных резонанс в двух странах спровоцировало распоряжение Александра Лукашенко главе МВД завести уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

"Здесь есть определенные отсылки к личности главы государства и в его отношении к данному чиновнику. Это мнение президента, а дальше по поручению главы государства должны работать правоохранительные органы", — сказал Шпаковский.

"Резкие слова Александра Григорьевича звучат не впервые. Но надо будет посмотреть, что последует за этими словами, какие действия будут предприняты. Я бы предложил подождать", — отметил Гаспарян.

Эксперты поделились своим мнением о возможностях решения проблемных вопросов в сфере российско-белорусской интеграции в преддверии встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Белорусский политолог Александр Шпаковский отметил существующее на сегодняшний день противоречие — политически России выгодно поддерживать белорусскую экономику и выгодно было бы предоставить равнодоходные цены на нефть и газ, в то время как экономически это бьет по карману отдельных бизнесменов. Поэтому, по мнению эксперта, и возникают все споры.

Шпаковский предположил, что предстоящая встреча лидеров Беларуси и России временно снимет все болевые моменты во взаимоотношениях двух стран, но не решит их окончательно.



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"Скорее всего, будет достигнуто ситуативное решение, но все эти противоречия и обиды останутся на будущее…Если Россия претендует на роль мирового лидера, то значит, и система в России должна быть выстроена эффективнее и справедливее, чем она есть сейчас. Не может премьер-министр быть одним из акционеров крупной компании по реализации энергоносителей. Крупный бизнес должен быть подчинен интересам государственной политики, а не наоборот", — сказал Шпаковский.

В свою очередь, российский писатель, историк и общественный деятель Армен Гаспарян убежден в том, что предстоящая встреча двух лидеров снимет все "наболевшие" вопросы, как бывало уже не раз в белорусско-российских отношениях.

"За время существования Союзного государства иной раз возникали сложные вопросы, было недопонимание в двусторонних отношениях. Но всегда после встречи на высшем уровне эти вопросы решались благополучно, через какую-то пару недель о них никто не вспоминал. Вероятно, так будет и в этот раз", — отметил Гаспарян.

Беседу с белорусским политологом Александром Шпаковским и российским писателем, историком, общественным деятелем Арменом Гаспаряном о резких высказываниях Лукашенко в адрес Данкверта и предстоящей встрече президентов России и Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.