В офисе Ассоциации мини-футбола России 3 февраля прошла жеребьевка группового этапа IV Кубка Еременко. Были определены составы групп и календарь матчей.



Фото: МФК «Столица»

По результатам жеребьевки представитель Беларуси на турнире — минский мини-футбольный клуб «Столица» — попал в группу «А». Соперниками белорусского клуба станут «Дина» (Россия) и «Кайрат» (Казахстан). В группе «В» сыграют КПРФ (Россия), Никарс (Латвия) и Сибиряк (Россия).

И «Дина», и «Кайрат» являются мини-футбольными грандами, потому группу «А» уже успели окрестить «группой смерти» для «Столицы».

Главный тренер минского клуба Андрей Толмач отметил, что с жеребьевкой команде откровенно не повезло: «Нам достались самые сильные соперники, которые реально рассчитывают на победу в турнире. Тем не менее, мы будем стараться выйти в полуфинал. Надеюсь, это будет хорошая школа для наших игроков».

Главком «Столицы» посетовал на плотный график (из-за игр домашнего чемпионата на целенаправленную подготовку к Кубку Еременко у «Столицы» останется 1−2 дня) и отметил, что основное внимание будет уделено выходу из-под прессинга, розыгрышам стандартов и игре 5 на 4.

Заместитель председателя правления МФК «Столица» Андрей Медведев отметил, что не хотел бы получить при жеребьевке в качестве соперников клубы подобного уровня, но видит в этом и позитивные моменты: «На мой взгляд, именно „Дина“ и „Кайрат“ являются фаворитами турнира. По крайней мере, об этом говорят предтурнирные расклады. Но, с другой стороны, сыграем с друзьями-соперниками, с которыми у нас отличные партнерские отношения. Явно получим отличный опыт игры в обороне (улыбается). Тем не менее, уверен, что нашим ребятам захочется проявить себя на фоне столь титулованных соперников, и мальчиками для битья мы не будем».

Кубок Еременко — престижный международный турнир по футзалу среди лучших клубов СНГ, учрежденный Ассоциацией мини-футбола России в 2014 году в память Константина Еременко, российского спортсмена, выступавшего за «Дину» и сборную России, а также признанного лучшим игроком мини-футбола в 20 веке. Нынешним обладателем Кубка Еременко является казахстанский «Кайрат».