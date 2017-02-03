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В Индии из головы женщины достали живого таракана

04.02.2017 15:37 — Разное | Tut.by  
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В конце января 42-летняя жительница Индии Селви попала в больницу с жалобами на болезненное покалывание и «ощущение ползания» в голове. Врачам пришлось вытащить из ее ноздри крупное насекомое, сообщает The New Indian Express.


Тот самый таракан. Изображение: SWNS TV / youtube.com

Медики обнаружили взрослого таракана у «основания черепа между двумя глазами близко к мозгу». Специалисты потратили 45 минут на то, чтобы поймать насекомое с помощью пинцета и отсоса.

Скорее всего, таракан заполз через ноздрю примерно за 12 часов до обращения в больницу. Врачи считают, что Селви успела к ним вовремя: если бы насекомое умерло до того, как его достали, оно могло вызвать инфекцию, которая распространилась бы на мозг.

«Этот случай стал первым подобным за 30 лет моей практики», — сказал изданию доктор Шанкар, глава отоларингологического подразделения госпиталя при Медицинском колледже Стэнли в Ченнае. Раньше он не сталкивался «ни с тараканами, ни с такими большими насекомыми» в носах своих пациентов.

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Таракан в носу — довольно редкий случай, а вот в уши человека насекомые иногда попадают. Если это произошло, специалисты из Рочестерского университета советуют аккуратно наклонить голову, чтобы насекомое выбралось само. Если это не помогло, можно залить в ухо немного воды или детского масла. Не следует вытаскивать насекомых ушными палочками. Если это не помогло, нужно сразу же обратиться к врачу.

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Специалисты потратили 45 минут на то, чтобы поймать насекомое с помощью пинцета и отсоса.

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