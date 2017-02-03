После месячной паузы «Цмокі» возвращают Единую Лигу ВТБ в Минск. 5 февраля «Драконы» проведут последний матч на «Минск-Арене» в этом сезоне. В гости к чемпиону Беларуси приедет казанский УНИКС.



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УНИКС — это аббревиатура от «Университет — Культура — Спорт». Профессиональный клуб был основан в 1991-м году и в первых сезонах выступал в низших лигах чемпионата России. С 1997-го года казанская команда поднялась в Суперлигу, А и с тех пор является одной из топ-команд на баскетбольной карте постсоветского пространства. В 2011-м году УНИКС стал чемпионом России.

УНИКС имеет и большой опыт выступления в международных турнирах. За 25-летнюю историю казанский клуб выигрывал Еврочеллендж, выходил в финал Еврокубка, а сейчас принимает участие в Евролиге — сильнейшем турнире Европы.

В Евролиге дела у УНИКСа, надо сказать, идут не лучшим образом. Соперник «Цмокаў» начал сезон с четырех поражений, а сейчас занимает 13-е место с показателем 7−14. У УНИКСа в пассиве — 4 проигрыша подряд. А если вспоминать чемпионат Единой Лиги ВТБ, то можно отметить, что сейчас казанский гранд на спаде: лишь один матч в 2017-м году закончился для него успешно. Всего же за январь и пару дней февраля УНИКС проиграл в восьми из девяти встречах.

В «банковской» лиге УНИКС, тем не менее, все еще фаворит. Команда расположилась на пятой строчке с минимальным отставанием от первой четверки. Коллектив, которым руководит Евгений Пашутин, выиграл первые 10 из 11 матчей, и только в январе умудрился уступить аж трижды.

В текущем сезоне УНИКС уже встречался с «Цмокамі» на домашней площадке. Ожидания болельщиков «огнедышащих» от октябрьской игры были высокими, ведь за год до этого минчане одержали ошеломительную победу в гостях — 91:83. К сожалению, взять Казань второй раз у подопечных Игоря Грищука не получилось: УНИКС контролировал матч все 40 минут и в итоге оказался сильнее «Цмокаў» по всем направлениям, в том числе — в счете на табло (98:71).

Безусловно, всем любителям баскетбола стоит обратить внимание на лидера УНИКСа Кита Лэнгфорда. Американский защитник демонстрирует лучшую игру в своей карьере, не замечая практически никого на своем пути. В этом сезоне Лэнгфорд уже настрелял 36 очков ЦСКА и по 28 — «Фенербахче» и «Басконии». Кстати, в игре с «Цмокамі» Кит обновил рекорд Лиги ВТБ — американец набрал 42 очка, реализовав 14 из 20 бросков с игры и все 9 штрафных.

Не забывайте, что в УНИКСе второй год выступает Артем Параховский — центровой, который уже третий сезон подряд признается лучшим белорусским баскетболистом. Артем является одним из системообразующих игроков команды Евгения Пашутина, и в среднем 11.5 очка и 5.8 подбора за 21.3 минуты на площадке.

У «Цмокаў», напомним, в январе появился новый игрок — Антонио Грейвз. Защитник, перешедший в Минск из «Франкфурта», провел два матча в составе «Драконов». И если дебют против «Зенита» можно считать провальным (2 очка, 2 потери), то в недавнем противостоянии с саратовским «Автодором» Тони стал лучшим игроком минчан: 14 очков, 5 подборов и перехват. Сейчас, возможно, именно Грейвз, который больше нацелен на игру в обороне, будет защищаться против Лэнгфорда. Сможет ли белорусский американец справится с казанским соотечественником?

Помимо непосредственно матча «Цмокі» предлагают болельщикам развлечения на арене. Так, в большом перерыве игры выступит группа NUTEKI — та самая, которая могла отправиться на Евровидение вместо Navi. В холле Минск-Арены будут стоять фотобудки, а совсем недавно в фан-шоп «Цмокаў» завезли новый мерч — новинки будут в продаже уже на матче с УНИКСом.

Не забывайте, что до конца сезона «Драконы» разыгрывают путевку на Кипр на двоих. Все, что нужно — это прийти на игру Единой Лиги ВТБ, взять специальную наклейку и вклеить ее в буклет, который тоже можно получить на арене у представителей клуба.

Игра с УНИКСом пройдет в воскресенье на Минск-Арене и начнется в 17:00. Билеты можно приобрести на Ticketpro, а в день игры — в кассах арены.