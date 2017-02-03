Беларусь вышла вперед — 2:1 по итогам двух дней матча с командой Румынии в первом круге I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

В субботу, 4 февраля, белорусы выиграли парный поединок, в котором 39-летний Максим Мирный (№ 25 парного рейтинга ATP) вместе с Ярославом Шило (№ 223) взяли верх над румынскими теннисистами Хорией Текау (№ 18 парного рейтинга) и Николае Фрунзой (№ 524). Счет встречи — 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Открывал же матч 3 февраля поединок первого номера белорусской дружины Ильи Ивашко (№ 175 рейтинга ATP) и второй ракетки румынской команды Адриана Унгура (№ 313). Сильнее оказался румынский спортсмен — 6:2, 5:7, 7:5, 6:4.

В следующем поединке второй номер сборной Беларуси Егор Герасимов (№ 341) взял верх над первой ракеткой гостей Мариушем Копилом (№ 129) — 6:3, 6:4, 6:4.

В воскресенье, 5 февраля, Илья Ивашко сразится с Мариушем Копилом, а Егор Герасимов — с Адрианом Унгуром.

Капитаны команд имеют право внести изменения не позднее чем за час до начала игры.

Команда Беларуси начала выступать в Кубке Дэвиса с 1994 года. Лучшим достижением белорусской дружины является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году. В рейтинге команд Кубка Дэвиса Беларусь занимает нынче 38-е место.

В 2016 году сборная Беларуси в первом круге II Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла сборную Египта в Каире — 3:1, затем на домашних кортах одолела сборную Латвии — 4:1, а в сентябре — сборную Дании с тем же счетом 4:1.

Команда Румынии начала свою историю в Кубке Дэвиса в 1922 году. Прошлый раз в Мировой группе румыны играли в 2011 году. В рейтинге команд Кубка Дэвиса команда Румынии занимает сейчас 31-е место.

В 2016 году румынская сборная в первом круге I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла команду Словении — 4:1, а затем потерпела поражение от сборной Испании — 1:4.

Прежде соперники встречались лишь однажды, в 2005 году, тогда удача оказалась на стороне румынской команды.

«Задача-максимум — выйти из группы». Как белорусы готовятся к матчу с румынами в Кубке Дэвиса

Программа матча

5 февраля (воскресенье)

11.00 — два матча в одиночном разряде.

Вход для зрителей свободный.

Победитель матча во 2-м круге I группы Евро-Африканской зоны 7−9 апреля сыграет с командой Австрии (№ 29 в рейтинге Кубка Дэвиса), неудачник 15−17 сентября будет бороться за сохранение прописки в I группе.