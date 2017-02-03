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Мнение: Большой разговор с президентом дал ясность по многим вопросам

04.02.2017 16:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Политический эксперт, директор по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества "Либеральный клуб" Евгений Прейгерман поделился с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым своими впечатлениями о "Большом разговоре с президентом".

"Я впервые участвовал в подобного рода общении с белорусским президентом, поэтому для меня все было ново. Запомнилась атмосфера и продолжительность. Естественно, наиболее дискуссионные вопросы, которые затрагивались, харизматичная подача ответов на эти вопросы и риторические приемы, которыми славится Александр Лукашенко", — отметил Прейгерман.

Мнение: Большой разговор с президентом дал ясность по многим вопросам
© REUTERS Mohamed Nureldin Abdallah
"Большой разговор": о чем Лукашенко не может договориться с Кремлем?

Эксперт отметил, что по многим вопросам в позиции белорусского руководства стало больше ясности.

"Мы часто по многим вопросам гадаем, что происходит в переговорах за закрытыми дверями. Вчера Александр Лукашенко подчеркнул, что хотел бы искренне рассказать широкой аудитории о некоторых вещах, которые находились в таком рабочем режиме", — рассказал Прейгерман.

Говоря об идеологии и национальной идее, политический эксперт отметил, что неслучайно является председателем совета организации, которая носит название "Либеральный клуб". При этом на постсоветском пространстве под либерализмом многие понимают разные вещи, и даже часто используют этот термин как некое ругательное слово.

По словам Евгения Прейгермана, с точки зрения экономической теории классический либерализм — это та идеология, которая считает, что человек  с его интеллектуальными и физическими возможностями  является драйвером всего происходящего в мире. Соответственно, нужно давать человеку максимально использовать свои дарования, уточнил эксперт.

"Красота либерализма, помимо всего прочего, в том, что он дает человеку право выбора. Это, кстати, единственная идеология, при которой все, начиная от коммунистов и заканчивая правыми радикалами, могут чувствовать себя спокойно в том плане, что они имеют право выразить свое мнение, быть услышанными и совершенно толерантно относиться к любому религиозному выбору", — отметил эксперт.

Напомним, накануне президент Беларуси в "Большом разговоре" с представителями массмедиа и общественности высказался по вопросу преподавания религии в школах. По его мнению, подобный предмет не является нужным. Глава государства добавил, что в школах и без того много "лишних" предметов, которыми перегружают детей.

Мнение: Большой разговор с президентом дал ясность по многим вопросам
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко об образовании: сколько у нас в школе того, что не надо?

Заявления Александра Лукашенко о социальной справедливости Евгений Прейгерман назвал вполне естественными для белорусского политика.

"Мы понимаем, если есть закон и он написан черным по белому, он должен точно также выполняться. И невозможно трактовать закон как-то иначе, только исходя из принципа справедливости, который каждому видится по-разному", — уточнил эксперт.

Беседу с политическим экспертом Евгением Прейгерманом о впечатлениях после "Большого разговора" с Александром Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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По многим вопросам в позиции белорусского руководства стало больше ясности, отметил политолог, принимавший участие в "Большом разговоре" с Александром Лукашенко.

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