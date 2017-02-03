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Украина стала заповедником для лосей: охоту на них запретили на 25 лет

04.02.2017 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Охота на лося запрещена в Украине на 25 лет – мораторий на отстрел этих животных был введен Министерством природы страны.

Украина стала заповедником для лосей: охоту на них запретили на 25 лет
© flickr.com/ shankar s.
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"С сегодняшнего дня охоты на этих животных в течение 25 ближайших лет на территории Украины запрещен", – написал на своей странице в Facebook глава украинского ведомства Остап Семерак.

Приказ устанавливает запрет охоты на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины на четверть века, Государственная экологическая инспекция страны будет осуществлять надзор (контроль) за его соблюдением. 

Документом также предусмотрена разработка программы воспроизводства популяции лося в Украине и проведение необходимых исследований и мониторинга состояния его популяции.

"Если откровенно, то с мораторием мы опоздали лет на 20-30. Сейчас по разным подсчетам популяция лосей в Украине насчитывает до 6 тысяч особей", – написал Семерак.

Он также привел в пример в Беларусь и Польшу, где, по данным Минприроды Украины, лосей насчитывается около 30 тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинский министр привел в пример в Беларусь и Польшу, где, по данным Минприроды, лосей насчитывается около 30 тысяч.

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