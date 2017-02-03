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Таможенники изъяли крупную партию анаболиков

04.02.2017 17:38 — Разное | Ежедневник  
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Таможенники изъяли крупную партию анаболиков

Фото Брестской таможни

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз в Беларусь крупной партии анаболических стероидов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Гражданин Украины следовал на территорию Евразийского экономического союза в качестве пассажира автомобиля Opel Vivaro через республиканский пункт таможенного оформления "Мокраны". При пересечении границы житель Харькова заявил об отсутствии у него товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию.

"При проведении таможенного контроля среди вещей пассажира в салоне транспортного средства таможенники обнаружили 713 упаковок фармакологических препаратов. В них находилось около 1,5 тыс. ампул с инъекционными жидкостями анаболических стероидов различных наименований, предназначенных для наращивания мышечной массы, увеличения веса, силовых качеств и выносливости спортсменов", - рассказали в пресс-службе.

По предварительной оценке, общая стоимость медпрепаратов составила свыше 57 тыс рублей. Подлежавший декларированию товар изъят таможней до решения суда. В отношении гражданина начат административный процесс по ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси.
 
 
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Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз в Беларусь крупной партии анаболических стероидов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного...

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