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Равков поздравил военных Беларуси с Днем вооружения

04.02.2017 17:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Министр обороны Беларуси, генерал-лейтенант  Андрей Равков поздравил белорусских военнослужащих с Днем вооружения, сообщили Sputnik в субботу в военном ведомстве.

Равков поздравил военных Беларуси с Днем вооружения
© Фото: ОАО "140 ремонтный завод"
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День вооружения в армии Беларуси традиционно отмечается 5 февраля, праздник был установлен с учетом заслуг инженерно-технического состава ВС в обеспечении обороноспособности страны.

"Неувядаемой славой покрыли себя военнослужащие органов технического обеспечения в годы Великой Отечественной войны. Успех всех крупнейших операций и сражений Красной Армии во многом был обеспечен благодаря самоотверженной работе инженерно-технического состава, сумевшего в кратчайшие сроки в тяжелейших условиях создать четко функционирующую систему технического обеспечения войск", – говорится в поздравлении.

Равков отметил, что современное поколение защитников Беларуси хранит и приумножает боевые традиции фронтовиков, решает задачи техобеспечения ВС республики, в том числе при проведении учений и других мероприятий.

Равков пожелал ветеранам, военнослужащим и работникам предприятий оборонной промышленности Беларуси здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в военной службе и труде.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр отметил, что современное поколение защитников Беларуси хранит и приумножает боевые традиции фронтовиков.

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