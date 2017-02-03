МИНСК, 4 фев – Sputnik. Министр обороны Беларуси, генерал-лейтенант Андрей Равков поздравил белорусских военнослужащих с Днем вооружения, сообщили Sputnik в субботу в военном ведомстве.



© Фото: ОАО "140 ремонтный завод" Испытание броневиков "Кайман" начнется в Беларуси в феврале

День вооружения в армии Беларуси традиционно отмечается 5 февраля, праздник был установлен с учетом заслуг инженерно-технического состава ВС в обеспечении обороноспособности страны.

"Неувядаемой славой покрыли себя военнослужащие органов технического обеспечения в годы Великой Отечественной войны. Успех всех крупнейших операций и сражений Красной Армии во многом был обеспечен благодаря самоотверженной работе инженерно-технического состава, сумевшего в кратчайшие сроки в тяжелейших условиях создать четко функционирующую систему технического обеспечения войск", – говорится в поздравлении.

Равков отметил, что современное поколение защитников Беларуси хранит и приумножает боевые традиции фронтовиков, решает задачи техобеспечения ВС республики, в том числе при проведении учений и других мероприятий.

Равков пожелал ветеранам, военнослужащим и работникам предприятий оборонной промышленности Беларуси здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в военной службе и труде.