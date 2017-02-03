Крупные спортивные соревнования, как правило, являются затратными по сути, не всегда окупаются и организуются скорее с целью поднятия престижа страны на международной арене, чем ради получения коммерческой выгоды. К подобным событиям можно приравнять и чемпионат Европы по фигурному катанию в январе 2019 года, который планируется провести в Минске на базе комплекса «Минск-Арена».

Чего уж тут скрывать, успехи отечественного фигурного катания едва ли можно было бы назвать скромными, а имена ведущих фигуристов республики известными в мировом спортивном пространстве. Нужен ли стране турнир по такому далеко не самому популярному у нас виду спорта?

В преддверии грядущих споров SPORT.TUT.BY воспользовался случаем и поинтересовался мнением знаменитых фигуристов, какими являются Оксана Домнина и Алексей Ягудин, поделившихся своим видением перспектив развития фигурного катания в Беларуси и не только.

Справка SPORT.TUT.BY:

Оксана Домнина, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, чемпионка мира 2009 года, двукратная чемпионка Европы (2008,2010 гг.), победитель финала серии Гран-при 2007 года и чемпионка мира среди юниоров 2003 года в танцах на льду.



Фото: Алена Шукало

— Оксана, Беларусь в 2019 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию. Знакомы ли вы с белорусскими спортсменами? Что вам вообще известно о белорусском фигурном катании как таковом?

— Я знаю, что есть танцевальная пара Виктория Ковалева и Юрий Беляев. Они катаются в Одинцово у Алексея Юрьевича Горшкова, моего тренера, с которым мы вместе с Максимом Шабалиным сотрудничали где-то лет шесть, если я не ошибаюсь. Вот такое совпадение. Что хочется пожелать ребятам. Они работают с замечательным специалистом и не могут не добиться высоких результатов. Это видная и статная пара, которая способна достичь своей цели в фигурном катании.

— Информация о том, что наши спортсмены занимаются в Москве, откуда у вас?

— Я наблюдала там за их тренировками, также смотрела выступления в трансляции спортивных каналов.

— Виктория и Юрий уже второй год участвуют во взрослой серии Гран-при. В том числе в Москве на турнире «Ростелекоме» их можно было увидеть. Вы продолжаете следить за большим спортом?

— По возможности я стараюсь это делать, если получается. Ведь у меня двое деток, так что телевизор в последнее время уже не включается. Ну, во-первых, и некогда смотреть, во-вторых, мы стараемся своих детей не приучать к экрану. Хотя наша старшая дочка очень любит фигурное катание.

— Она предпочитает спорт или другую составляющую фигурного катания, — ледовые шоу?

— Она любит все! Наш спектакль «Кармен» знает практически весь наизусть, потому как два летних сезона провела с нами в Сочи. До мелочей выучила все, что происходит по сюжету. Копирует персонажей, танцует и поет, исполняя какие-то определенные кусочки.

— У нее есть какой-то любимый герой, который подвергается копированию больше, чем все остальные?

— Ой, не знаю! Она, конечно, больше ролями для девочек увлечена. Таня Навка, Рита Дробязко, не говоря уж про меня.

— А какая Кармен ей больше по душе, — блондинка или брюнетка?

— Наверно, ближе ей блондинка. Так как Татьяна Навка в спектакле катается в паре с Романом Костомаровым, ее папой, поэтому Насте такой вариант нравится больше. Хотя, конечно, и Маргарита Дробязко прекрасно вписывается в эту роль.

— Созданный Ритой образ более классический, чем в исполнении Татьяны.

— Да, но хочу заметить, обе прекрасны.

— Если вернуться к разговору о спорте, я так понимаю, вы, несмотря на занятость, наблюдаете за происходящим на ледовых аренах.

— Да, если появляется такая возможность, я смотрю за развитием событий, так что видела вашу белорусскую танцевальную пару у своего тренера.



Юлия Комлева, Алексей Горшков и Виктория Ковалева (слева направо)

— Не могу не спросить, а как вам тенденция, которую внес французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гильом Сизерон в современные танцы на льду? Я имею ввиду направление модерн. Он уже второй сезон тиражируется в программах многих танцевальных пар, причем не только группы Лозона. Концепция, которая сегодня высоко оценивается судейской бригадой на турнирах, хотя изначально вызывала много споров на всех уровнях от болельщиков до специалистов.

— Периодически в танцах на льду всегда есть какие-то новые вливания. Фигурное катание постоянно меняется. На данный момент, как мне кажется, это достаточно интересно и, безусловно, имеет право на жизнь.

— Вот посмотрите, сейчас в связи с возвращением на лед Тессы Вирту и Скотта Мойра, сложилась ситуация, когда этап в Японии, а затем и финал Гран-при в Марселе олимпийские чемпионы выигрывают с довольно большим отрывом в баллах. При этом со своим не самым идеальным прокатом. И к тому же, надо принимать во внимание достаточно длительный перерыв, в течение которого канадцы не имели соревновательной практики. А они, надо заметить, представители классического направления в танцах на льду, более привычного для зрителя.

— Ну, извините меня, на то они и олимпийские чемпионы! Прекрасные фигуристы, оставившие такой след в истории морового спорта. Спортсмены, которые способны отстаивать свой титул, несмотря ни на что!

— На ваш взгляд, а не окажется, что подобные результаты прошедших соревнований могут означать очередной виток борьбы между старым стилем и новым, который, казалось бы, уже прочно укоренился на международной арене?

— Ну, это будет, а почему бы и нет. Это только развивает спорт.

— И судя по всему, мы это увидим уже на ближайшем чемпионате мира, не говоря уж про Олимпийские игры в Корее.

— Разумеется! Но, если уж признаться, я очень ценю Тессу со Скоттом и душой болею за них. С ними все-таки знакома и они ближе мне по своему катанию. При этом я уважаю и других спортсменов. Добиваться результатов — огромный труд. Сама пережила подобное, поэтому знаю и понимаю, насколько сложен процесс и через что приходится пройти ради высокой цели.



Алексей Ягудин

Справка SPORT.TUT.BY:

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный мира (1998, 1999, 2000, 2002 гг.), трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 гг.), двукратный победитель финалов Гран-при, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров в одиночном катании среди мужчин.

— Алексей, известен ли вам кто-нибудь из наших фигуристов? Что слышали ли о белорусском фигурном катании.

— Знаю одиночника Александра Казакова, который в свое время выступал вместе с нами. Что касается остальных, знаете, я настолько давно уже ушел от спорта, что мне, наверно, уже и не нужно знать, кто есть кто.

— Однако порой складывается впечатление, что боковым зрением все же отслеживаете тенденции, судя по тем интервью, которые Вы даете.

— Нет, я вообще не смотрю фигурное катание. За последнее время единственный комментарий от меня, так это о Жене Медведевой. Я реально не интересуюсь спортом.

— У нас зачастую звучат упреки по поводу проведения подобных затратных событий, как Европейские Игры или тот же чемпионат Европы. Тем более, что у нас оно не развито, вот хоккей — это другое дело!

— А почему бы и нет! Если в Беларуси, в том же самом Минске, его нет, а его нет, сильного фигурного катания, — это еще не значит, что здесь не могут проходить крупные турниры. Такие, как чемпионат Европы. Инфраструктура имеется в полном объеме, даже для чемпионата мира. Я понимаю, что хоккей может быть больной темой для белорусов. Здесь же уже проходил чемпионат мира в 2014 году?

— Надеюсь, что белорусы, как и русские, любят замечательный и очень красивый вид спорта, каким является фигурное катание. Поэтому я уверен, что очень много людей сюда придет, чтобы посмотреть соревнования. А это, наверное, самое главное для любого турнира, не важно, где он проходит. Главное, чтобы зрители заполнили трибуны и поддерживали своих любимчиков.

— Организация подобного турнира может дать толчок развитию в Беларуси фигурного катания или в нашем случае это скорее повод для привлечения туристов в страну и не более?

— Я всегда при ответе на какой-то сложный вопрос выбираю крайности. Если человеку сказать, что он идиот единожды, то, может быть, он это пропустит мимо ушей. Но если ему из дня в день повторять подобное, то он, в конце концов, решит, что так оно и есть. Это я к чему? Просто параллели провожу, — если вообще никогда ничего не организовывать и не показывать фигурное катание по телевидению, наверно, народ и знать не будет, что это может быть интересным. Но, благодаря тем же телевизионным проектам, тому же «Ледниковому периоду», а здесь его, знаю, показывают, причем многие смотрят, ситуация может измениться в лучшую сторону.

— Вот откуда в России пошел бум фигурного катания? Если провести чемпионат Европы, организовать какие-то другие менее крупные соревнования, такое только добавит интереса к спорту. Чем больше людям говорить о чем-то, нужное останется на слуху, останется в памяти. Я уверен, что, если хотя бы один-два человека узнают о красоте и в тоже время сложности фигурного катания, увидев вживую, это уже результат. Поэтому проведение подобных событий только в плюс, и кто знает, какая реакция последует. У многих — о да, это существует, а что это? И тем более, если имеется отличная возможность увидеть и впитать информацию непосредственно на ледовой арене!

— Делом в том, что у нас в стране, как показывает статистика, народ может придти на шоу, а вот во время соревнований трибуны остаются откровенно пустыми. И не имеет значения международного или внутриреспубликанского уровня эти турниры.

— Какие турниры?

— Этапы юниорского Гран-при.

— На юниорский уровень не пойдет никто и никогда ни в одной стране мира.

— У нас есть «бэшка» под названием «Минск-Арена Айс Стар».

— Я бы и сам не пошел.

— То есть, чемпионат Европы или мира это единственно котируемый у зрителя уровень?

— Да, чемпионаты Европы и мира, этапы Гран-при среди взрослых. Юниоры — это не те соревнования, которые собирают стадионы. Так что вы не единственные. Ну, конечно, зачем мне смотреть на юниоров в художественной гимнастике, зная, насколько прекрасны девушки во взрослом разряде. Не потому, что здесь Беларусь и здесь на юниоров не ходят. Нет, во всем мире так. Но при этом никто не может прожить без подобных турниров, потому что эти самые юниоры впоследствии, возможно, будут радовать зрителей на серьезных взрослых соревнованиях. Это будущее. Это фундамент последующих побед.