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Суарес до слез осчастливил мальчика, подарив ему футболку после матча с "Атлетико"

04.02.2017 19:11 — Разное | Tut.by  
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Уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес после матча в ½ финала Кубка Испании против «Атлетико» (2:1) заметил среди болельщиков уругвайского паренька, подошел к нему и осчастливил его до слез.

Случилось это у выхода со стадиона в Мадриде. Суарес приметил мальчика с уругвайским флагом, сразу подошел к нему, паренек обнял форварда, а тот подарил ему свою футболку. Мальчик был очень тронут!

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Суарес приметил мальчика с уругвайским флагом и сразу подошел к нему.

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