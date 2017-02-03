Уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес после матча в ½ финала Кубка Испании против «Атлетико» (2:1) заметил среди болельщиков уругвайского паренька, подошел к нему и осчастливил его до слез.

Случилось это у выхода со стадиона в Мадриде. Суарес приметил мальчика с уругвайским флагом, сразу подошел к нему, паренек обнял форварда, а тот подарил ему свою футболку. Мальчик был очень тронут!

VIDEO: Luis Suárez recognizes a fellow Uruguayan and makes a great gesture of affection towards him. (via @VidaBlaugrana_ ). pic.twitter.com/tBpicGKSol — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) 2 февраля 2017 г.

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