Уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес после матча в ½ финала Кубка Испании против «Атлетико» (2:1) заметил среди болельщиков уругвайского паренька, подошел к нему и осчастливил его до слез.

Случилось это у выхода со стадиона в Мадриде. Суарес приметил мальчика с уругвайским флагом, сразу подошел к нему, паренек обнял форварда, а тот подарил ему свою футболку. Мальчик был очень тронут!