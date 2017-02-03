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Суарес до слез осчастливил мальчика, подарив ему футболку после матча с "Атлетико"
Уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес после матча в ½ финала Кубка Испании против «Атлетико» (2:1) заметил среди болельщиков уругвайского паренька, подошел к нему и осчастливил его до слез.
Случилось это у выхода со стадиона в Мадриде. Суарес приметил мальчика с уругвайским флагом, сразу подошел к нему, паренек обнял форварда, а тот подарил ему свою футболку. Мальчик был очень тронут!
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Суарес приметил мальчика с уругвайским флагом и сразу подошел к нему.
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