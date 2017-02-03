|
Беларусь в 2017 году купит у России истребители Су-30СМ
04.02.2017 19:16 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Беларусь планирует в 2017 году приобрести многоцелевые истребители Су-30СМ, заявил заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных сил генерал-майор Игорь Лотенков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее приобретение данных самолетов
"В 2017 году спланирована закупка самолетов Су‑30СМ, комплексов радиомониторинга, 120-мм минометов 2Б23 "Нона-М1", беспилотных авиационных комплексов различного назначения, а также серийная модернизация БТР-70МБ1", – сказал в интервью "
Он также отметил, что перспективы развития вооружения ВС Беларуси связаны с реализацией соответствующего плана до 2020 года – основной упор будет сделан на ВВС и войск ПВО, ракетные войска, разведку, РЭБ, связь и силы специальных операций.
При этом Лотенков не уточнил, сколько именно данных истребителей Беларусь планирует приобрести у России.
Самолет Су-30СМ производится российской корпорацией "Иркут", которая уже поставляла Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет Су-30СМ производится российской корпорацией "Иркут", стоимость одного истребителя составляет около 50 миллионов долларов США.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии