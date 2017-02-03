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Беларусь в 2017 году купит у России истребители Су-30СМ

04.02.2017 19:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Беларусь планирует в 2017 году приобрести многоцелевые истребители Су-30СМ, заявил заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных сил генерал-майор Игорь Лотенков.

Беларусь в 2017 году купит у России истребители Су-30СМ
© Sputnik / Виктор Толочко
Армия Беларуси получила вторую партию самолетов Як-130

Ранее приобретение данных самолетов анонсировал министр обороны Андрей Равков, однако в июне 2016 года он говорил о возможной покупке боевых машин в перспективе, не называя сроков.

"В 2017 году спланирована закупка самолетов Су‑30СМ, комплексов радиомониторинга, 120-мм минометов 2Б23 "Нона-М1", беспилотных авиационных комплексов различного назначения, а также серийная модернизация БТР-70МБ1", – сказал в интервью "Белоруской военной газете" Лотенков.

Он также отметил, что перспективы развития вооружения ВС Беларуси связаны с реализацией соответствующего плана до 2020 года – основной упор будет сделан на ВВС и войск ПВО, ракетные войска, разведку, РЭБ, связь и силы специальных операций.

При этом Лотенков не уточнил, сколько именно данных истребителей Беларусь планирует приобрести у России.

Самолет Су-30СМ производится российской корпорацией "Иркут", которая уже поставляла Беларуси учебно-боевые машины Як-130. Стоимость одного истребителя составляет около 50 миллионов долларов США.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет Су-30СМ производится российской корпорацией "Иркут", стоимость одного истребителя составляет около 50 миллионов долларов США.

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