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Беларусь выигрывает у Румынии в матче Кубка Дэвиса
04.02.2017 19:28 — Разное | Ежедневник
Сборная Беларуси вышла вперед в матче I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с командой Румынии - 2:1.
Сегодня в парной встрече на корте минского Дворца тенниса белорусский дуэт Максим Мирный / Ярослав Шило победил румынский тандем Хория Текау / Мариус Копил - 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Этот матч был примечателен противостоянием самых известных теннисистов обеих команд - Мирного и Текау, которые ранее были партнерами на крупнейших соревнованиях. Вместе Максим Мирный и Хория Текау выиграли три престижных турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. В сегодняшней встрече Мирного и Текау успех был на стороне белоруса.
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Сборная Беларуси вышла вперед в матче I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с командой Румынии - 2:1.
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