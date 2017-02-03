﻿ Беларусь выигрывает у Румынии в матче Кубка Дэвиса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь выигрывает у Румынии в матче Кубка Дэвиса

04.02.2017 19:28 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь выигрывает у Румынии в матче Кубка Дэвиса

Сборная Беларуси вышла вперед в матче I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с командой Румынии - 2:1.

Сегодня в парной встрече на корте минского Дворца тенниса белорусский дуэт Максим Мирный / Ярослав Шило победил румынский тандем Хория Текау / Мариус Копил - 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Этот матч был примечателен противостоянием самых известных теннисистов обеих команд - Мирного и Текау, которые ранее были партнерами на крупнейших соревнованиях. Вместе Максим Мирный и Хория Текау выиграли три престижных турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. В сегодняшней встрече Мирного и Текау успех был на стороне белоруса.
В первый игровой день Илья Ивашко (175-й номер мирового рейтинга) уступил румыну Адриану Унгуру (313) - 2:6, 7:5, 5:7, 4:6, а затем Егор Герасимов (341) сумел обыграть лидера румынской команды Мариуса Копила (129) - 6:3, 6:4, 6:4.

Закончится матч 5 февраля двумя одиночными играми: Илья Ивашко - Мариус Копил, Егор Герасимов - Адриан Унгур. Капитаны команды Владимир Волчков и Андрей Павел могут произвести замены. Победитель матча Беларусь - Румыния в следующем раунде в сентябре встретится с теннисистами Австрии, пишет  БЕЛТА. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси вышла вперед в матче I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с командой Румынии - 2:1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь в 2017 году купит у России истребители Су-30СМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2017
Белорусская военная газета
04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика