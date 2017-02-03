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Футболисты БАТЭ сыграли вничью с 13-кратным чемпионом Словении в первом спарринге межсезонья
Футболисты БАТЭ на сборе в турецком Белеке сыграли вничью с 13-кратным чемпионом Словении «Марибором» в первом спарринге межсезонья.
БАТЭ — «Марибор» — 0:0
БАТЭ: С. Веремко, А. Риос, Д. Поляков, М. Остойич, М. Жавнерчик (А.Пикк, 46), Е. Березкин (А.Володько, 46), Ю. Кендыш (Е.Яблонский, 46), М. Иванич (В.Гвилия, 46), И. Стасевич (В.Жук, 46), В. Родионов (А.Рушевич, 46), Д. Антилевский (А.Джигеро, 46).
Как сообщает официальный
Сегодня состоялись еще несколько товарищеских матчей с участием белорусских клубов:
«Шахтер» (Солигорск) — «Важдовац» (Сербия) — 2:1 (голы у «Шахтера» — Лисакович, Лаптев).
«Гомель» — «Славия» (Мозырь) — 0:0.
«Ислочь» (Минский район) — БАТЭ (дубль) — 4:0 (голы у «Ислочи» — Близнюк, Мисюк, Сосновский, Слабашевич).
«Крумкачы» (Минск) — «Луч» (Минск, Д2) — 6:2 (голы у «Крумкачоў» — Шикавка, Корсак — 2, Яшин, Забун — 2).
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк» — 0:3 (Думбия, Рушницкий — 2).
Российский «Оренбург», в составе которого выходили на поле белорусские футболисты вратарь Александр Гутор, защитник Максим Бордачев и полузащитники Михаил Сиваков и Павел Нехайчик, проиграл чешской команде «Словацко» из города Угерске-Градиште — 2:3.
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Футболисты БАТЭ на сборе в турецком Белеке сыграли вничью с 13-кратным чемпионом Словении "Марибором" в первом спарринге межсезонья.
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