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Футболисты БАТЭ сыграли вничью с 13-кратным чемпионом Словении в первом спарринге межсезонья

04.02.2017 20:49 — Разное | Tut.by  
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Футболисты БАТЭ на сборе в турецком Белеке сыграли вничью с 13-кратным чемпионом Словении «Марибором» в первом спарринге межсезонья.


Фото: fcbate.by

БАТЭ — «Марибор» — 0:0

БАТЭ: С. Веремко, А. Риос, Д. Поляков, М. Остойич, М. Жавнерчик (А.Пикк, 46), Е. Березкин (А.Володько, 46), Ю. Кендыш (Е.Яблонский, 46), М. Иванич (В.Гвилия, 46), И. Стасевич (В.Жук, 46), В. Родионов (А.Рушевич, 46), Д. Антилевский (А.Джигеро, 46).

Как сообщает официальный сайт БАТЭ, в матче с «Марибором» не участвовали приболевший Максим Володько, а также Михаил Гордейчук, почувствовавший дискомфорт в области голени. Тренерский штаб решил их поберечь. Не готов пока выходить на поле Неманья Милунович, залечивавший тяжелую травму половину прошлого сезона.

Сегодня состоялись еще несколько товарищеских матчей с участием белорусских клубов:

«Шахтер» (Солигорск) — «Важдовац» (Сербия) — 2:1 (голы у «Шахтера» — Лисакович, Лаптев).

«Гомель» — «Славия» (Мозырь) — 0:0.

«Ислочь» (Минский район) — БАТЭ (дубль) — 4:0 (голы у «Ислочи» — Близнюк, Мисюк, Сосновский, Слабашевич).

«Крумкачы» (Минск) — «Луч» (Минск, Д2) — 6:2 (голы у «Крумкачоў» — Шикавка, Корсак — 2, Яшин, Забун — 2).

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк» — 0:3 (Думбия, Рушницкий — 2).

Российский «Оренбург», в составе которого выходили на поле белорусские футболисты вратарь Александр Гутор, защитник Максим Бордачев и полузащитники Михаил Сиваков и Павел Нехайчик, проиграл чешской команде «Словацко» из города Угерске-Градиште — 2:3.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Футболисты БАТЭ на сборе в турецком Белеке сыграли вничью с 13-кратным чемпионом Словении "Марибором" в первом спарринге межсезонья.

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