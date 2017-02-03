﻿ Шайба форварда "Юности" претендует на выход в финал в конкурсе на лучший гол Лиги чемпионов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Шайба форварда "Юности" претендует на выход в финал в конкурсе на лучший гол Лиги чемпионов

04.02.2017 21:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Завершился первый этап голосования за лучший гол сезона в хоккейной Лиге чемпионов. Шайба форварда минской «Юности» Александра Когалева вышла в следующую стадию конкурса, сообщает официальный сайт столичного клуба.


Александр Когалев. Фото: junost.org

Напомним, в четвертьфинале голосования соперником нападающего «Юности» был хоккеист немецкого клуба «Ред Булл Мюнхен» Михаэль Вольф. В итоге за белоруса было отдано 83 процента голосов, за немца — лишь 17.

В полуфинале конкурентом Александра Когалева будет американский форвард швейцарского «Берна» Райан Лаш и его гол в ворота команды «Ювяскюля».

В четвертьфинале с результатом 59 против 41 процента он был признан лучшим в сравнении с шайбой финского хоккеиста «КалПа» Матиаса Мюттюнена в матче со шведским «Юргорденом».

Проголосовать за белорусского нападающего минской «Юности» можно здесь: championshockeyleague.net/bestgoals.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершился первый этап голосования за лучший гол сезона в хоккейной Лиге чемпионов. Шайба форварда минской "Юности" Александра Когалева вышла в следующую стадию...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Футболисты БАТЭ сыграли вничью с 13-кратным чемпионом Словении в первом спарринге межсезонья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2017
Белорусская военная газета
04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика