Завершился первый этап голосования за лучший гол сезона в хоккейной Лиге чемпионов. Шайба форварда минской «Юности» Александра Когалева вышла в следующую стадию конкурса, сообщает официальный сайт столичного клуба.



Александр Когалев. Фото: junost.org

Напомним, в четвертьфинале голосования соперником нападающего «Юности» был хоккеист немецкого клуба «Ред Булл Мюнхен» Михаэль Вольф. В итоге за белоруса было отдано 83 процента голосов, за немца — лишь 17.

В полуфинале конкурентом Александра Когалева будет американский форвард швейцарского «Берна» Райан Лаш и его гол в ворота команды «Ювяскюля».

В четвертьфинале с результатом 59 против 41 процента он был признан лучшим в сравнении с шайбой финского хоккеиста «КалПа» Матиаса Мюттюнена в матче со шведским «Юргорденом».

Проголосовать за белорусского нападающего минской «Юности» можно здесь: championshockeyleague.net/bestgoals.