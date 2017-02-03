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Шайба форварда "Юности" претендует на выход в финал в конкурсе на лучший гол Лиги чемпионов
Завершился первый этап голосования за лучший гол сезона в хоккейной Лиге чемпионов. Шайба форварда минской «Юности» Александра Когалева вышла в следующую стадию конкурса, сообщает официальный
Напомним,
В полуфинале конкурентом Александра Когалева будет американский форвард швейцарского «Берна» Райан Лаш и его гол в ворота команды «Ювяскюля».
В четвертьфинале с результатом 59 против 41 процента он был признан лучшим в сравнении с шайбой финского хоккеиста «КалПа» Матиаса Мюттюнена в матче со шведским «Юргорденом».
Проголосовать за белорусского нападающего минской «Юности» можно здесь:
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Завершился первый этап голосования за лучший гол сезона в хоккейной Лиге чемпионов. Шайба форварда минской "Юности" Александра Когалева вышла в следующую стадию...
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