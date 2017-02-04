Лидеры белорусской экстралиги хоккеисты столичной «Юности» через день после выездной крупной победы в Молодечно принимали фарм-клуб минского «Динамо» с ответным визитом и потерпели домашнее поражение.



Фото: junost.org

«Юность-Минск» — «Динамо-Молодечно» — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

4 февраля. Минск. Малая арена «Чижовка-Арены». 480 зрителей.

«Юность-Минск»: Мильчаков; Претнар — Ерохо, Михнов (А) — Ниинимяки — К. Захаров (К); О. Горошко — Шелег (А), Когалев — А. Каракулько — Елисеенко; В. Макрицкий — Ногачев, Джиг — Туркин — Парфеевец; Коташенко — Белевич — Леоненко.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; П. Казакевич — Станкевич (К); Мохорев — Землянкин — Феоктистов; Гончаров — Устиненко, Амброжейчик — Спешилов — Васильчук; Зозон — Воробей, Касков — Дудко — Лопачук; Печур — Шагов — Гринь; Клявзо, Журня.

Шайбы: 1:0 — Михнов (Ниинимяки, О. Горошко, 16.39), 1:1 — Спешилов (Васильчук, Амброжейчик, 27.35), 1:2 — Гринь (Печур, 36.07), 1:3 — Васильчук (Гончаров, Журня, 40.53), 1:4 — Васильчук (Журня, Устиненко, 42.35), 2:4 — Михнов (Джиг, Ниинимяки, 44.33), 2:5 — Землянкин (Феоктистов, Клявзо, 52.28).

Броски: 31−34 (5−12, 18−9, 8−13).

Штраф: 10 (Шелег, К. Захаров — 4, Претнар, А. Каракулько) — 18 (Шагов, П. Казакевич, Гончаров, Мохорев, Журня, Зозон, Землянкин, командный штраф — 4).

Лучшие игроки матча: Михнов — Васильчук, Журня.

У молодечненцев ударно потрудилось второе звено, организовавшее три шайбы в ворота минчан. Особенно усердствовал 19-летний форвард Руслан Васильчук, заработавший 3 (2+1) бомбардирских балла.

А вот молодежная тройка «Юности» Коташенко — Белевич — Леоненко шансом проявить себя в отсутствие угодивших в лазарет лидеров воспользоваться не сумела.

Кошмарным выдался поединок и для самого результативного защитника минчан Евгения Ногачева, завершившего матч с показателем полезности «-4».

У «Динамо» заметно надежнее, чем в домашнем поединке двухдневной давности сыграл голкипер Михаил Карнаухов. А там, где и он не мог помочь своей команде, на выручку молодечненцам приходил каркас ворот, дважды отражавший шайбу после бросков игроков «Юности».

В третьем периоде хлопот тренерскому штабу и медицинскому персоналу добавила и травма не доигравшего матч защитника Сергея Шелега.

Захаров: Выходные? Теперь они отменены

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров на послематчевой пресс-конференции жестко раскритиковал своих хоккеистов и объявил о том, что намечавшиеся в связи с международной паузой выходные отменены.



Михаил Захаров. Фото: junost.org

— У нас, можно сказать, вся команда посчитала, что все будет просто. Хотя мы говорили, что соперник и на выезде был непростой. Но бесполезно было достучаться. Игроки, которых вызвали в сборную… Мне на их месте было бы стыдно туда ехать, по 0:3 микроматчи проигрывая. Они, наверное, посчитали, что сборная у них, не надо выходить играть. К сожалению, когда выходишь на решающий этап, у хоккеистов этого созыва непонятно что в голове. Хотя повторюсь: мы знали, что будет нелегко, «Динамо-Молодечно» — команда боевая, быстрая, злая. И обидно, что не нашлось ни одного хоккеиста, который мог бы хоть где-то зацепиться. Проиграли по делу.

— Как оцените Коташенко?

— 2:5 — вся оценка. Никак. Ни одного хоккеиста выделить нельзя. Близко нет игрока, которому можно поставить «три с минусом». У всех четко «два», один — «кол». Никто же не сражается. Все в сборной, у всех все хорошо. Выходные, как они думали. Теперь они отменены. Знаем счет в матче «Шахтер» — «Неман», но… Я сразу сказал: Гродно победит в этой встрече, без вариантов. За первое место надо бороться. Но… У нас хватает много внутренних проблем. Есть хоккеисты, которые не знают, что такое физическая форма. У некоторых по пять-шесть килограммов лишнего веса. О чем можно говорить, если игроки «Динамо-Молодечно» быстрее наших во всех компонентах? Но они думают, что они быстрее. В гостевом матче было то же самое.

— С чем связано отсутствие Алексея Ефименко?

— Ну… Заболел. У нас болезнь теперь нормальное явление, — приводит слова Михаила Захарова официальный сайт ХК «Юность-Минск».

«Шахтер» — «Неман» — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

4 февраля. Солигорск. Ледовый дворец. 850 зрителей.

«Шахтер»: Линдскуг; Кярмениеми — Видгрен, Андрущенко — Камбович — Астанков; В. Сушко — Рак, Демков — Докшин — Михалев; Достанко — Станевич, Левко — Карабанов — Чуприс (К); Белов — И. Сушко, Кунцевич — Никулин — Левша.

«Неман»: Саманьков; Бадун — Коршунов (К), С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Дорофеев — Марковский, Кислый — Пасют — Лакконен; Ф. Метлюк — Марченко, Горбаченко — Богдановский — Е. Степанов; Стефанович — Ремезов — Брикун; Дадонов.

Шайбы: 0:1 — Лаакконен (Пасют, 1.20), 0:2 — Стефанович (Кислый, Е. Степанов, 3.34, в большинстве).

Броски: 22−29 (7−7, 11−10, 4−12).

Штраф: 2 (Кярмениеми) -10 (Марченко, Стефанович — 4, Марковский, Кислый).

Лучшие игроки матча: Достанко — Саманьков, Ремезов.

Видео: nemangrodno

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«Неман» воспользовался осечкой «Юности» и снова сократил отставание от лидера до 4 очков.

Солигорский «Шахтер» после прихода к штурвалу наставника Владимира Цыплакова потерпел уже 12-е поражение в 16 поединках. Отставание горняков от третьего места выросло уже до 7 баллов.

«Металлург-Жлобин» — «Гомель» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

4 Февраля. Жлобин. Ледовый дворец «Металлург». 709 зрителей.

«Металлург»: Шегало (Агеев, 26.14); Шуба — Бусилко (А), Дашков — Т. Филин (А) — Кувеко; Шаповалов — Маслеников (К), Кашкар — Самохин — Пастухов; Кравченко — Гавриленок, Вергунов — Марщенок — Аникин; Н. Михайлов, Пухловский.

«Гомель»: Лобанов; Еронов — Горанин, Брахманис — А. Колосов — Тополь; Сачивко — Мнацян, Хузеев — А. Усенко — Сусло; Клементьев — Шведов, П. Волчек — Мядель (К) — Соломонов; Зимин — Фадеев — Мусиенко; Дурнов, Зайчик.

Шайбы: 1:0 — Дашков (Шаповалов, 3.12), 1:1 — А. Колосов (Зимин, Еронов, 9.46, в большинстве 5 на 3), 1:2 — Тополь (Сачивко, 23.35), 1:3 — П. Волчек (Еронов, Соломонов, 26.14), 1:4 — П. Волчек (Соломонов, 57.48).

Броски: 17−28 (4−8, 8−9, 5−11)

Штраф: 26 (Пухловский — 6, Маслеников — 5, Н. Михайлов — 5, Пастухов — 4, Бусилко, Шаповалов, командный штраф — 2) — 24 (Горанин — 6, Мнацян — 5, Сачивко — 5, Сусло — 4, Соломонов, Мусиенко).

Лучшие игроки матча: Дашков — Лобанов, Тополь

Гомельчане, одержавшие 4 победы в 5 последних поединках, довольно прочно закрепились на 3-й строке, увеличив отрыв от ближайших преследователей до 7 баллов.

В нижней шестерке 4 февраля состоялись три матча:

Беларусь U20 — «Брест» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

«Химик» (Новополоцк) — «Витебск» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

«Могилев» — «Лида» — 0:7 (0:2, 0:2, 0:3).



Фото: hockey.by

До финиша 2-й стадии регулярного чемпионата командам осталось провести по 3−4 матча, но обладатели всех путевок в плей-офф уже известны. Пропуска в четвертьфинал обеспечили себе команды верхней шестерки, а также две лучшие дружины из нижней — Беларусь U20 и «Лида». Осталось лишь узнать позиции участников по итогам регулярки, исходя из которых будут формироваться пары первого раунда плей-офф.

Чемпионат Беларуси возобновится 13 февраля — после международной паузы, во время которой национальная сборная выступит на международном турнире в Словакии .