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Жириновский: Лукашенко уже все высосал из России

04.02.2017 19:13 — Разное | БДГ  
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По словам председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского, белорусский президент похож на ласкового теленка, который «двух маток сосет».

Об этом он заявил 3 февраля на 30-м съезде Либерально-демократической партии России.

«Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», – приводит abnews.ru слова Жириновского.

Лидер ЛДПР добавил, что Россия всегда будет поддерживать хорошее отношение к народам Беларуси, Украины, Казахстана и всей Средней Азии.

Напомним, 3 февраля на встрече с представителями белорусских и российских СМИ Лукашенко заявил, что поведение России в нефтегазовом споре с Беларусью расценивает как издевательство.

Лукашенко также назвал введение Россией пограничной зоны на границе с Беларусью чисто политическим выпадом и поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.

 
 
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По словам председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского, белорусский президент похож на ласкового теленка, который «двух маток...

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