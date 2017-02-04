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Гидромет о погоде в воскресенье 5 февраля: облачно и возможен снег
04.02.2017 20:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Облачная погода ожидается в Беларуси в воскресенье 5 февраля, местами пройдет снег, сообщили Sputnik в субботу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики предупредили, что на следующей неделе в республике существенно похолодает: арктический воздух с территории России принесет морозы.
"В воскресенье по южной Беларуси пройдет кратковременный снег, ночью температура опустится до –3..–10°С", – сказали в Гидромете.
Специалисты также сообщили, что днем в Беларуси будет теплее: столбики термометров покажут от –1 до –8°С.
Температура понизится, по данным Гидромета, к середине следующей недели – местами
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Температура понизится, по данным Гидромета, к середине следующей недели – местами ночью воздух остынет до –28°С.
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