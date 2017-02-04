МИНСК, 4 фев – Sputnik. Облачная погода ожидается в Беларуси в воскресенье 5 февраля, местами пройдет снег, сообщили Sputnik в субботу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупредили, что на следующей неделе в республике существенно похолодает: арктический воздух с территории России принесет морозы.

"В воскресенье по южной Беларуси пройдет кратковременный снег, ночью температура опустится до –3..–10°С", – сказали в Гидромете.

Специалисты также сообщили, что днем в Беларуси будет теплее: столбики термометров покажут от –1 до –8°С.

Температура понизится, по данным Гидромета, к середине следующей недели – местами ночью воздух остынет до –28°С . При этом, по данным синоптиков, вторая половина февраля будет более теплой – дневные и ночные температуры ожидаются в пределах обычных для этого месяца значений.