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Гидромет о погоде в воскресенье 5 февраля: облачно и возможен снег

04.02.2017 20:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Облачная погода ожидается в Беларуси в воскресенье 5 февраля, местами пройдет снег, сообщили Sputnik в субботу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде в воскресенье 5 февраля: облачно и возможен снег
© flickr.com/ Sergey Kochkarev
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Ранее синоптики предупредили, что на следующей неделе в республике существенно похолодает: арктический воздух с территории России принесет морозы.

"В воскресенье по южной Беларуси пройдет кратковременный снег, ночью температура опустится до –3..–10°С", – сказали в Гидромете.

Специалисты также сообщили, что днем в Беларуси будет теплее: столбики термометров покажут от –1 до –8°С.

Температура понизится, по данным Гидромета, к середине следующей недели – местами ночью воздух остынет до –28°С. При этом, по данным синоптиков, вторая половина февраля будет более теплой – дневные и ночные температуры ожидаются в пределах обычных для этого месяца значений.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Температура понизится, по данным Гидромета, к середине следующей недели – местами ночью воздух остынет до –28°С.

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