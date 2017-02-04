МИНСК, 4 фев – Sputnik. Автомобилисты Минской области предупреждают в социальных сетях об опасном тумане в на автодороге Р23 "Слуцк – Солигорск", соответствующее сообщение появилось в субботу вечером в группе " Солигорские автолюбители ".

"Туман от Слуцка до Солигорска. Видимость 30–50 метров. При движении не забудьте включить противотуманные фары и задний противотуманный фонарь", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили, что неустойчивая погода сохранится в Беларуси до начала следующей недели, а затем в Беларусь придут морозы – местами ночью температура воздуха опустится до –28°С.