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Фотофакт: водители предупреждают об опасном тумане возле Солигорска
04.02.2017 20:24 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Автомобилисты Минской области предупреждают в социальных сетях об опасном тумане в на автодороге Р23 "Слуцк – Солигорск", соответствующее сообщение появилось в субботу вечером в группе "
"Туман от Слуцка до Солигорска. Видимость 30–50 метров. При движении не забудьте включить противотуманные фары и задний противотуманный фонарь", – говорится в сообщении.
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