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Фотофакт: водители предупреждают об опасном тумане возле Солигорска

04.02.2017 20:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Автомобилисты Минской области предупреждают в социальных сетях об опасном тумане в на автодороге Р23 "Слуцк – Солигорск", соответствующее сообщение появилось в субботу вечером в группе "Солигорские автолюбители".

Фотофакт: водители предупреждают об опасном тумане возле Солигорска
© flickr.com/ Sergey Kochkarev
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"Туман от Слуцка до Солигорска. Видимость 30–50 метров. При движении не забудьте включить противотуманные фары и задний противотуманный фонарь", – говорится в сообщении. 

Ранее синоптики предупредили, что неустойчивая погода сохранится в Беларуси до начала следующей недели, а затем в Беларусь придут морозы – местами ночью температура воздуха опустится до –28°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупредили, что неустойчивая погода сохранится в Беларуси до начала следующей недели, а затем в Беларусь придут морозы.

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