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WADA сняло с белорусских гребцов абсолютно все подозрения в использовании допинга
Как стало известно
Таким образом, с мужской белорусской команды сняты абсолютно все подозрения в использовании запрещенных препаратов.
Сам Петров в разговоре с корреспондентом «Прессбола» эту информацию подтвердил.
Напомним, что 23 января Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне
А за пару дней до этого Национальный олимпийский комитет Беларуси получил
Оставался один Максим Петров, у которого было незначительное превышение содержания мельдония в пробе. Теперь WADA сняло претензии и по отношении к нему.
Беларусь будет готовить иск в суд в Швейцарии о возмещении морального ущерба, который понесла команда в связи с недопуском на Олимпийские игры и безосновательным отстранением на полгода от тренировочного процесса и международных стартов. Также белорусская сторона намерена подать иск о возмещении расходов на подготовку команды к Олимпиаде за четыре года.
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WADA сняло претензии к белорусскому каноисту Максиму Петрову, у которого было обнаружено незначительное превышение концентрации мельдония в допинг-пробе, взятой на...
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