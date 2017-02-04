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WADA сняло с белорусских гребцов абсолютно все подозрения в использовании допинга

05.02.2017 01:47 — Разное | Tut.by  
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Как стало известно «Прессболу» из неофициальных источников, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сняло претензии к белорусскому каноисту Максиму Петрову, у которого было обнаружено незначительное превышение концентрации мельдония в допинг-пробе, взятой на тренировочном сборе во Франции весной минувшего года.

Таким образом, с мужской белорусской команды сняты абсолютно все подозрения в использовании запрещенных препаратов.


Максим Петров. Фото: ctv.by

Сам Петров в разговоре с корреспондентом «Прессбола» эту информацию подтвердил.

Напомним, что 23 января Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

А за пару дней до этого Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывалось, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет. Это Андрей и Александр Богдановичи, Александр Лепешко, Дмитрий Сильченко.

Оставался один Максим Петров, у которого было незначительное превышение содержания мельдония в пробе. Теперь WADA сняло претензии и по отношении к нему.

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Беларусь будет готовить иск в суд в Швейцарии о возмещении морального ущерба, который понесла команда в связи с недопуском на Олимпийские игры и безосновательным отстранением на полгода от тренировочного процесса и международных стартов. Также белорусская сторона намерена подать иск о возмещении расходов на подготовку команды к Олимпиаде за четыре года.

С чего началась и как развивалась мельдониевая история с гребцами?

 
 
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