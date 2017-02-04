Гандболисты БГК имени Мешкова 4 февраля проиграли на выезде чемпиону Словении «Целе» в матче SEHA-лиги.



Фото: bgk-meshkova.com

«Целе» — БГК им. Мешкова — 29:27 (16:12)

4 февраля. Целе. Арена «Златорог».

«Целе»: Лесяк, Гаич; Малус (2), Бабарскас, Янц (7), Д. Разгор (4), Сухолежник (1), Грошель (1), Потеко (1), Зарабец (2), Кодрин, Мальбург, Мачковшек (3), Млакар (2), Жвижей (6), Бечери.

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович; Рутенко (6), Ященко, Бабичев (1), Кулак (1), Криштопанс (4), Стойкович (2), Тюменцев (3), Шумак, Вукич (1), Проданович, Разгор (1), Остроушко (1), Джамали (5), Шилович (2).

После недавно завершившегося во Франции чемпионата мира в составе «Целе» стало 6 бронзовых призеров первенства планеты. При этом прежде по ходу нынешнего сезона брестчане словенскому клубу не проигрывали — ни в Лиге чемпионов, ни в SEHA-лиге (1 победа, 2 ничьи).

Главный тренер мешковцев Сергей Бебешко на послематчевой пресс-конференции назвал поединок в Целе худшим матчем в исполнении своей команды в нынешнем сезоне.

— Поздравляю «Целе» с победой. Они сегодня боролись до конца. Несмотря на то, что шесть игроков приехали только в понедельник. Думаю, в первом тайме команда психологически перегорела. Это свидетельство того, что игра была очень важна для нас. Этот факт объясняет и то, что мы не забили 11 выходов из стопроцентных ситуаций. Естественно, в такой ситуации выиграть тяжело.

Во втором тайме немного перестроили нападение и защиту. Шли мяч в мяч. В конце был момент, когда могли приблизиться на два мяча за пять минут до конца. Но последовало удаление и, думаю, это предопределило концовку игры. Мы сыграли свою худшую игру в этом сезоне. Конечно, игра была очень важная, но это не значит, что нужно думать о том, что она последняя, и этим все заканчивается. Думаю, причина поражения в этом, — приводит слова Сергея Бебешко официальный сайт БГК.

4 февраля состоялся еще один матч SEHA-лиги:

«Веспрем» (Венгрия) — «Металург» (Македония) — 33:21.

2 февраля македонский «Вардар» выиграл у хорватского «Нексе» — 37:29.



Фото: bgk-meshkova.com

По итогам двухкругового турнира квартет лучших команд завоюет путевки в «финал четырех», где будут разыграны награды турнира.

До финиша регулярного чемпионата БГК сыграет 14 февраля с хорватским «Нексе» (дома), 25 февраля со словенским «Гореньем» (в гостях), 16 марта с хорватским «Загребом» (в гостях).