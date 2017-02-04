Сборная Беларуси 4 февраля в шведском Сандвикене крупно проиграла команде Германии в матче за 7-е место на чемпионате мира по хоккею с мячом и покинула сильнейший дивизион.



Фото: www.instagram.com/bandy2017_official

Беларусь — Германия — 7:12 (3:4)

После первого тайма белорусская дружина уступала с разницей всего в 1 мяч, однако во второй половине встречи позволила сопернику оторваться в счете, причем по ходу поединка преимущество Германии достигало 7 голов (12:5).

По 2 мяча в белорусской команде на счету Вячеслава Братченко и Матвея Азаренко, по 1 голу в активе Михаила Пашнева, Сергея Юсупова, Александра Козлова.

В составе команды Германии, которая является дебютантом сильнейшего дивизиона, 5 мячей в активе Михаила Дунаева, по 2 гола на счету Александра Кузнецова и Федора Миронова, по 1 разу поразили цель Александр Колягин, Сергей Битков и Пауль Савченко.

Выбывшую из сильнейшего дивизиона Беларусь в следующем году заменит Канада, которая стала победительницей группы «В».

В матче за 5-е место сборная Казахстана взяла верх над США — 10:4.

Полуфинальные матчи сюрпризов не преподнесли:

Швеция — Норвегия — 17:2.

Россия — Финляндия — 6:4.

Таким образом, 5 февраля в матче за бронзу сразятся Норвегия — Финляндия, а золото разыграют Швеция — Россия.

Напомним, что на предварительном этапе белорусы сыграли вничью с дебютантом элитного дивизиона Германией (7:7), но обыграли немцев в серии послематчевых пенальти (4:3). На групповой стадии Беларусь также крупно уступила Норвегии — 1:10 и США — 5:14 и заняла 3-е место в своем квартете. В чевертьфинале белорусские хоккеисты пропустили 17 безответных шайб от России (0:17).