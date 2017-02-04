Караоке давно переросло домашние посиделки и превратилось в новый вид развлечения. Если вдруг ваша душа просит песни, а вы не знаете, где проявить свои таланты, мы расскажем о караоке-клубах Могилева.



Фото с сайта saroblnews.ru

Спеть, а после подкрепиться можно в клубе и караоке-баре «Истерика» во 2-ом Крутом переулке, 3А. Песню здесь можно заказать и спеть бесплатно по справедливой живой очереди. Кстати, если вы не слишком уверены в своих данных, всегда на помощь готов прийти бэк-вокалист клуба. Подробности о меню и других услугах заведения можно узнать в социальной сети . Или задать вопросы по телефонам (0222) 22−64−91, +375−29−968−79−14 и +375−25−788−11−98 (Viber). Во все дни, кроме субботы, здесь работают с 18.00 до 3.00, в субботу — с 18.00 до 5.00. С понедельника по четверг, а также в воскресенье цена за вход составляет 7 рублей, в пятницу — 10 рублей, в субботу — 12 рублей. Во вторник вход свободный.

С 11.00 до 3.00 на улице Ленинской, 13Б каждый день открыт бар «Фуршет» , где также можно спеть в караоке. Здесь есть и живая музыка, кальян, шоу-программа, спортивные трансляции, концерты. В меню — белорусская, русская и европейская кухни, карта вин, есть специальные постные и вегетарианские блюда, гриль. Предусмотрены залы для курящих и некурящих. Забронировать столик или задать вопрос можно по телефону +375−33−633−17−77. Минимальный заказ на одного человека — 10−20 рублей.



Фото с сайта ria.ru

Караоке есть и в клубе «Материк» на улице Дзержинского, 19. Чтобы забронировать столик в заведении или сделать заказ, звоните по номеру (0222) 25−95−99. Изучить подробности жизни клуба также можно в социальной сети . Время работы заведения — с 12.00 до 3.00 с понедельника по четверг, с 13.00 до 5.00 с пятницы по воскресенье.

В кафе-баре « Мафия » также можно и спеть, и поесть, и кальян заказать. Заведение находится на улице Каштановой, 2А. Звонить по телефону +375−29−165−04−40.

Тот же набор развлечений — в клубе «Метро» на улице Мигая, 13/36. Телефоны для справок: +375−222−25−25−85, +375−222−25−25−87.