Мы живем в эпоху информационной двойственности и, как следствие, белого шума в восприятии мира в целом и себя в частности.

Женщины в этом плане особенно уязвимы, потому что требования общества к ним диаметрально противоположны. Но то, что они, требования, есть — это аксиома.

Вот и получается: надо быть «young and beautiful» девочкой и при этом — мудрой женщиной. Стать «золотой» хозяйкой, но состояться в карьере. Создать крепкую семью, но остаться сильной и независимой личностью. Быть эффектной, яркой, красивой в общепринятом смысле этого слова, но естественной — без грамма макияжа и ретуши.

А, ну и, конечно, при всём этом, вообще «не париться из-за внешности и всех этих бабских штучек», оставаться лёгкой и позитивной феей, преисполненной оптимизма и веры в завтрашний день.

Только вот в какой-то момент из-за всех этих «надо» женщины понимают, что не чувствуют земли под ногами уже сегодня (не говоря про завтра), не понимают, кто они, и не готовы принимать ни свое отражение в зеркале, ни свои истинные потребности.

О выходе из этого тупика и о красоте, которая не завязана на телесности, мы поговорили с самым женским фотографом Беларуси — Аллой Шилец.





О навязанных стандартах красоты и уважении к своей природе

— Наработанный опыт в фотографии дает особое восприятие красоты. Когда красота выходит за рамки стереотипов и расширяется до широты самой жизни.

Мои сегодняшние взгляды на красоту во многом совпадают с философией последнего календаря Pirelli. Хоть я работаю немного в другом стиле — более нежно и мягко, не так натуралистично, мне близка идея снимать женщин мудрых, сильных, взрослых. Тех, у кого есть своё видение жизни.

Выпустить такой календарь — не просто смелый шаг для Pirelli, но и, хочется думать, новая тенденция в массовом сознании, когда понимание красоты расширяется за пределы привычного.

Ведь что до сих пор публиковал Pirelli? Только полуобнаженных юных моделей. Это были календари для богатых мужчин, которых возбуждают молодость и телесность.

Я не хочу сказать, что это было некрасиво, отнюдь. Но в этом не было тонких оттенков глубочайшей красоты души, а только один ее вид — юность, а она — как зачаток побега, который ещё не проклюнулся, не расцвел. Это было слишком узкое видение.

И вот второй год календарь делает фотограф, которому интересно большее, чем оболочка — личность, внутренняя сила, зрелость, опыт, история жизни, каждая морщинка, приобретенная на пути взросления.

Какие дебаты вызвал такой взгляд на красоту! И не столько в среде фотографов, сколько у женщин. Те, кто потенциально могли стать моделями для такой съемки, возмущались, писали, что таким снимкам не место в подобном календаре.

По сути, тем самым они отрицали свою собственную красоту. Красоту женщины, которая имеет право быть разной, выглядеть согласно своему возрасту и при этому сохранять это вдохновляющее ощущение — «я красива в своей природе, неважно, весна это или осень».

Почему так происходит?





Потому что женщина уже привыкла к мысли, что не может позволить себе стареть.

Либо должна стареть так, чтобы никто этого не видел. Мы сами стали поддерживать миф о том, что должны быть вечно юными любыми способами. Пусть даже искалечив себе здоровье, вставив всё что угодно, куда угодно — ради соответствия тому, чего от тебя ожидает некое абстрактное «общество».

Это не вина женщин. Нам это внушили, а мы заглотили наживку и приняли её как данность.

На самом деле это большая психологическая проблема: я как фотограф часто сталкиваюсь с тем, что женщины хотят полностью убрать все признаки возраста на фото. Не чуть-чуть приглушить, а устранить от и до, как врага.

А ведь это так естественно, так красиво, что от улыбок у нас возникают лучи в уголках глаз. От этого не нужно избавляться. Напротив, отсутствие морщинок в определенном возрасте вызывает подсознательное недоверие. Ведь все мы знаем значение слов «ботокс» и «фотошоп».

Я хотела бы попросить женщин быть хотя бы чуточку терпимее, бережнее к себе. Позволять себе погрешности живого человека в мире, который, на первый взгляд, требует от нас безупречности.

Нужно помнить, что с нами играют в нечестную игру, когда требуют быть свежей как персик, едва проснувшись поутру. Просто «Космополитен» не показывает реального лица женщины с утра — вот и всё.

Мне нравится, что сегодня женщины живут полной жизнью, развиваются, ездят по миру и начинают понимать, что во всей этой глянцевой мишуре есть какой-то подвох, обман. Но вместе с тем взятые на себя давным давно «обязательства» всё тянут и тянут, как ярмо.

И эта двойственность, которая проявляет себя во время обсуждения фотосъемки — желание, с одной стороны, показать себя настоящую, а с другой — быть привлекательной для мужчин (а часто даже больше для других женщин), влияет на все сферы жизни. Трудно чувствовать себя красивой, радостной, достойной любви, когда живешь с оглядкой на чью-то оценку. Но всё меняется, если выбрать не выживание ради чужого одобрения, а жизнь ради жизни.





Об изменениях внешности и принятии сущности

— Наше тело тесно связано с душой, как и все процессы, происходящие с ним. В желании кардинально изменить нос/грудь/овал лица кроется что-то большее, чем просто недовольство внешностью. Обычно, когда ты проводишь серьезную внутреннюю работу, то, что снаружи, тоже начинает устраивать. К сожалению, мы по привычке часто действуем от обратного.

По этому поводу я недавно посмотрела трогательный, метафоричный фильм «Пенелопа».

Сюжет, на первый взгляд простой, сказочный. Главная героиня, принцесса, рождается с пятачком — такое вот родовое проклятье, которое пройдет, только если на ней женится кто-то ее социального сословия.

И тут традиционный сказочный сюжет делает финт: принц не приходит.

Почему? Потому что сама по себе эта идея порочна! Принять тебя должен не кто-то другой, а ты сама.

В какой-то момент героиня отчаивается, но одновременно с этим понимает: ей и с пятачком неплохо, она достойна любви здесь и сейчас. Принцесса говорит: «Я хочу остаться с этим пятачком!» — и пятачок в тот же момент исчезает.

Важно: она сказала это от души, не зная, что это повлечет результат.

Только принимая себя изнутри, ты меняешься внешне, тебя иначе воспринимают окружающие — и «пятачок» исчезает.





Так что все эти бесконечные инвестиции во внешность и изменения в ней — лишние энергозатратные действия, которые ничего не дадут, пока твоя душа тобой не узнана.

Повторюсь: очень часто я сталкиваюсь с проблемой принятия в своей работе с женщинами на фотосъемке. И, слава Богу, сейчас я вижу намного больше понимания в глазах своих героинь. Потому что раньше было очень тяжело достучаться — только форму хотели видеть, а то, что за формой, оставалось слепым пятном. Мысль «а что обо мне подумают другие, если я буду собой» отравляла все и полностью перекраивала съемку.

Сейчас ко мне всё чаще приходят творческие женщины, которые также хотят донести красоту, но при этом стремятся показать на фото свою уникальность, то, что ими прожито, своё нынешнее ощущение себя и своей красоты.

Мои героини хотят, чтобы те люди, которым интересно то, что они делают, интересны они сами, нашли их, взглянув на фото. Поняли, что пришли по адресу.

Цель фотосессии не «понравиться всему миру», а найти своих. Фотографии воспринимаются не как «приманка», а как фильтр. И это здорово!

Таких женщин ко мне приходит всё больше, и они позволяют себе быть особенными, странными, «некрасивыми» для тех, кто их никогда не поймет. Для тех, кому и не нужно их понимать.





О «миссии» фотографа и красоте «птицы Феникс»

— Так всё интересно с этим словом «миссия». В какой-то момент мне стоило серьезной работы, чтобы принять его в отношении себя и фотографии. Это слово обросло для меня живой плотью и силой. Но сегодня, когда рамки и границы расширились, «миссию» я переросла. Мне ближе слово «дело». Оно красивее, проще и правдивее. И в нём, кстати, есть часть «миссии», но это не более чем один из ингредиентов.

Я вижу красивую цепочку: ты растешь в своем деле, а дело — растит тебя, воспитывает твою сущность, поднимает тебя над стереотипами, в частности в восприятии красоты. Ты становишься более взрослым, зрелым, терпимым, и к тебе притягиваются такие же женщины с интересными творческими проектами. Те, кому отзывается настоящесть, нежная женская душа с её ранимостью и силой одновременно.

Я не перестаю удивляться: такой простой инструмент, как фото (кажется, ну что там: щелкнул — и готово), открывает такие глубинные слои в человеке, которые и длительная психотерапия не всегда может поднять. Фото — это ключ от красивой шкатулки, в которой много потайных отделений.





Что меня вдохновляет сегодня на создание новых кадров? Природа. Только «природу» надо понимать широко. Мы ведь тоже часть природы, даже если накрепко вмонтированы в город. Наше тело, лицо, человеческая сущность — природные. И под «красотой от природы» я как раз понимаю глубину, душу, ощущение своего единства с жизнью.

Ну, а «город», если использовать его как метафору, — это та броня, которую мы надеваем на себя. Узкие юбки, мейкап, пластические операции — всё это навязано нам цивилизацией, культурой.

Я не отрицаю это. Но вдохновляет другое.

Никакой макияж не создаст то самое свечение кожи, которое появляется, когда человек влюблен, и тот свет глаз, который мы видим на фотографиях женщин, которые что-то прожили, отстрадали, трансформировали свою боль в любовь.

За что мы можем сказать спасибо «городу», так это за то, что он — катализатор этих трансформаций.

Если бы мы существовали только в природе, наша красота оставалась бы первозданной, мягкой, текучей, полной абсолютной гармонии. Перец, изюм, драма, всё то, что мы находим запоминающимся, интересным, то, что есть в женщинах Pirelli, проявляется через боль, которая уже прожита и трансформирована в свет.

Большинство женщин, которых я фотографирую, ко мне приходят уже прожив свою историю птицы феникс, историю любви и боли, возрождения души из пепла. Прекрасных чистых русалок, которых ни одна волна жизни не затронула, у меня в архиве нет.

Моим героиням не обязательно пересказывать мне свою историю, я могу прочитать ее в их глазах. И это всегда очень красиво. Потому что из пепла рождаются любовь, благодарность, сила и творчество.





Это как в «Мастере и Маргарите», помните? «Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья».

Все женщины, которые ко мне приходят, немного Маргариты. И дело не в любовной линии, а в обретении себя. Ведь, по сути, Маргарите была дарована возможность стать ведьмой не только затем, чтобы спасти любимого, но и для того, чтобы найти силы «улететь» из ненастоящей жизни, в которой ее душа задыхалась. Мы снова возвращаемся к тому же: свободу и истинную красоту она получила через трансформирующий опыт умирания для старого и возрождения в новом.

«Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня»… Думаю, это близко каждой женщине, которая прошла определенный путь. Путь бабочки, прорвавшей кокон, чтобы узнать, что такое полет.