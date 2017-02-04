Каркасный дом хорош хотя бы тем, что он будет стоять и на легком фундаменте. Дмитрий, который чуть ли не к лету собирается поселиться в деревне, захотел на нем сэкономить. Сэкономить получилось. Могло бы в кармане и больше остаться, но деньги в прямом смысле поглотил песок.

Фундамент на склоне

— Как я уже рассказывал, участок у меня красивый, но с большим уклоном, — говорит Дмитрий. — Именно это обстоятельство сильно повлияло на мои последующие действия. Если бы у меня по проекту дом был из блоков или кирпича, — строил бы его на классическом ленточном фундаменте. Делал бы и сваи, и подпорные стенки, иначе домик бы сполз по склону. В моем случае из-за перепадов высот это были бы бешеные деньги.





Одна подпорная стена на моем участке обошлась бы в 7−8 тысяч долларов. Бетонный свайно-ростверковый фундамент — еще 7−8 тысяч. Итого 16 тысяч: понятно, что это идеальный вариант, но — не для моего бюджета.

Так как дом будет все-таки каркасным, решение по фундаменту изменилось в сторону винтовых свай. По предварительным расчетам, свайно-винтовой стоил $ 3500−4000. С этого момента я стал активно изучать вопросы применения винтовых металлических свай по форумам, по роликам на «ютубе». Очень скоро сделал вывод, что такой фундамент простоит довольно долго, на мой век хватит. И даже если ему потребуется ремонт когда-нибудь, то он не будет дорогим и сложным. Тем более, что вложить $ 2 тысячи в очень отдаленной перспективе не так страшно, как уже завтра выложить $ 8 тысяч за бетон.

Выбор был сделан. А дальше началось удивительное по содержанию общение с Маратом Зайцевым, руководителем фирмы, которая должна «винтить» фундамент. Я никогда не встречал таких компаний, где бы мне сказали «а зачем тебе переплачивать, давай сделаем так, чтобы ты заплатил меньше». Например, спрашиваю у Марата, есть ли у него оцинкованные сваи, вычитал, что они более долговечны. Он говорит — «есть, на 40% дороже. Но это не нужно. Сделаешь отмостку, водоотведение и неоцинкованные сваи послужат очень долго».





Или еще пример. Ребята, которые будут строить каркас, нарисовали свое видение фундамента с каким-то количеством свай. Марат перезвонил мне: «слушай, так много свай не надо, можно и меньше накрутить». Очень интересная позиция продавца, такой подход подкупает.

«Каркасники», правда, сказали, что хоть и доверяют Марату безгранично, «но чуть что — гарантия на нас, мы несем ответственность. Мы не спорим, что в каких-то моментах перестраховались и заложили количество свай с запасом, но давай все же сделаем по-нашему». В итоге свай накрутят с запасом.

Изучая интернет, хочу сказать, что сколько людей, столько и мнений. Да, читал я и негатив про сваи. Однако положительной практики применения гораздо больше. Подбадривает и такое обстоятельство, что на «винтах» в той же России построены тысячи домов. Для себя понял, что залог хорошего фундамента в качестве самих свай и профессионализме исполнителей. Что получится на выходе у меня — посмотрим. Лет через 30 все станет понятно.

Повод для оптимизма

Пока дизайнер Иван Амосов дорисовывал мой проект, я занялся рельефом. Как вы помните, участок у меня находится на довольно крутом склоне, и я решил его сделать плюс-минус ровным в том месте, где будет строиться дом. На месте дома была глиняная яма, где всегда скапливалась вода. Еще сильно смущал перепад высот: дорога получалась на 0,75−1 метр выше, чем участок. Как на машине к дому заезжать? Не пойдет ли весной вода в дом? Чтобы обезопаситься, решил немного подкорректировать рельеф.

Поначалу по рекомендации друга нашел специалиста, который занимается планированием участков на больших стройках. Я ей принес схему того, как и что должно выглядеть и стоять на моем участке. За $ 200 она пообещала рассчитать, сколько потребуется завезти на участок земли. На месте сделала все необходимые замеры высот и так далее. По ее расчетам получилось — нужно привезти песка … на 11 тысяч долларов! От 11 тысяч я отнял 200 долларов, которые заплатил за расчет, и, чтобы найти хоть какой-то позитив в этой истории, с тех пор считаю, что $ 10.800 сэкономил.





После этого я пригласил на участок Марата — директора фирмы, занимающейся свайными фундаментами. Марат осмотрелся и говорит: «Зачем тебе деньги тратить? Мы же сваи закрутим хоть и разной длины, но на одном уровне. Потом по бокам песком засыплешь».

Но проблемное место — низинка, где как раз должен становиться дом, покоя не давала. Как-то в ней застрял трактор, который вывозил мусор. Так его выдирали всем колхозом — две тэошки пригоняли. Вот и решил потратить немного денег и засыпать это место песком, чтобы площадка стала хотя бы ровнее и по ней смогла ездить техника. Выделил на песок тысячу долларов.





Сначала позвонил по объявлениям частников — $ 65−70 за маленький двухосный «МАЗ». Начал искать по знакомым знакомых — нашел по $ 60 за 6−7 тонн песка, но, как мне сказали, это будет уникальная ПГС (песчано-гравийная смесь), а не то, что государство продает. Решил поинтересоваться, сколько стоит у государства то, что «похуже». Выясняется: 20 тонн стоит 130 рублей (примерно $ 75). То есть, за те же деньги частник предлагает в два раза меньше песка. Когда я озвучил этот диссонанс коммерсантам, они сказали «ну да, ну конечно, но нам же надо заработать». Государству не так хочется заработать? В итоге песок я заказал с карьера ОАО «Рудпром». Вывод такой: будете искать, кто привезет вам ПГС, прозвоните в том числе и на госпредприятия. У огромного концерна ПГС стоит дешевле, чем у частников.

Заказал я на утро 7 машин. С «тэшкой» (фронтальный погрузчик) была договоренность, что она приезжает в 8.30, «МАЗы» в 8.45. В общем, все красиво получалось. Утром пошел обильный снегопад. Я сажусь в машину, еду в сторону деревни. Позвонили из карьера, сказали что первые машины пошли, встречайте. И тут мне звонит водитель «тэошки» и говорит, что не приедет, сломался, будет только после обеда. И тут у меня случился небольшой истерический припадок, потому что «МАЗы» уже едут, а погрузчика у меня нет. Дальше начался квест «найди тэошку под Минском в снегопад». Я начал обзванивать все телефоны, которые встречал на столбах и заборах. По дороге догнал одну, говорю, «друг, выручай, давай ко мне», а он мне «не-не-не, снегопад, много заказов.» И тут я начал что-то подозревать. Обзвонив 12 объявок, я понял, что в этот сильный снегопад все заняты на каких-то авральных работах. И у того водителя, который сказал, что сломался, с вероятность 90% просто появился более срочный и интересный заказ. В итоге я нашел погрузчик.

Минимальная цена на услуги фронтального погрузчика в окрестностях Минска — 30 рублей за час. В среднем — 40. Тот, кому я дозвонился в снегопад, согласился работать только за 50 «рэ». Торга не было совсем — за меньшие деньги он бы не поехал.

Кстати, воодушевившись опытом с заказом песка напрямую у госпредприятия, попытался также найти и тэошку. Но это оказалось нереально. Куда я не обращался — в колхоз, ДРСУ — везде говорят, что техника есть, но в аренду не дадим. Заработать на мне никто не захотел. Теоретически могли, но «Михалыча нету, нада патом падъехать, пагаварыть». Пообещать, что в нужное время техника будет на участке, никто не смог. Это к вопросу о том, что бюджетники плачут, что у них денег нет. Так они же и не хотят заработать хотя бы на мне и таких как я частниках.





Это только в детстве самосвал песка выглядел огромной кучей. На самом деле машина ПГС размазывалась по участку моментально. Мой рельеф вбирал в себя эти тонны как губка. «Высыпали» 7 машин и я понял, что просто присыпал песочком ту самую яму, и все. На участке выгрузили 15 машин, но лишь чуть-чуть «подровняли местность».

В этот же день до меня дошло, что выбрал не ту профессию. Надо было брать кредит на приобретение фронтального погрузчика «Амкадор» и получать права на водителя «тэошки». В какой то момент, в ожидании машин с песком, мы разговорились с водителем и владельцем погрузчика в одном лице. Закурив, он спросил у меня — «а что у тебя здесь будет?» Дом, говорю. Он мне — «сотка есть?» «нету». «а сколько есть?» Говорю, «сорок». «А что ты вообще собираешься строить? Есть сотка — строй, нету — ничего не делай». «Сотка» — это сто тысяч долларов.

В процессе разговора выяснилось, что владелец погрузчика в свой дом уже закинул $ 90 тысяч, и конца-краю не видно. Показал фото своего коттеджа — большого, из блоков, высказал свое мнение о каркасном доме, забрал деньги и растворился в полях.





Посмотрел на свой тонкий блин из песка на участке, и заказал еще 10 «МАЗов». Тэошник, которого вызывал в первый раз, был так мил, что скинул до 40 рублей за час. Самое интересное, что со второго захода толщина слоя уже обозначилась. В итоге получилась хорошая ровная площадка, практически вровень с дорогой. На все про все потратил 2 тысячи долларов. Только на песок — это к вопросу о неровных участках.

Нужно понимать: закапывая деньги в песок, я обеспечил еще и удорожание фундамента. Дело в том, что увеличивая высоту насыпи, я тем самым увеличивал длину (и цену) свай. Если в начале участка у дороги слой ПГС коло 30 см, то в конце площадки и начале склона — уверенных 1,5−1,7 м. Соответственно, вместо свай по 2,5 м потребовались изделия больше 3 м. Такова цена «выравнивания» площадки под дом в один уровень с дорогой.

В общем, во всем надо искать позитив, иначе от всех этих строительных историй можно впасть в глубокую депрессию. Поэтому думаю о том, что от террасы можно будет сделать детскую горку, и ребенок будет кататься через весь сад на санках.

Крутим сваи

Старт стройке был дан 26 января 2017 года после закручивания первой сваи. Все, что было до этого — поиск и покупка участка, выбор проекта, — строительством не считается. Это просто тренировочное хождение по мукам.

Все фундаментные работы я доверил Марату. Его рабочие разметили участок, в местах, где планировались сваи, вбили арматуру. За всеми этими приготовлениями было странно наблюдать — вся площадка под снегом, мороз, а люди фундамент собираются делать.





Потом на участок доставили чудо-технику для завинчивания свай. Выглядит она как уменьшенная копия БТРа. Управляется с выносного пульта, как детская игрушка. Под каждую сваю рабочие ломиком и лопатой прокапывали в замерзшем грунте небольшую яму. При закручивании вертикальность сваи постоянно проверялась уровнем. Процесс закручивания не быстрый, напоминает медленное вкручивание штопора в пробку. За 3 рабочих дня закрутили больше 50 свай. Торчащие хвосты обрезали в одном уровне. Еще день ушел на заливку цементного раствора внутрь свай, установку площадок под обвязку.















































- Грунты промерзли на 40- 50 см, но чем хороши винтовые сваи, так это тем, что можно возводить фундамент и зимой, — объяснял журналисту TUT.BY свайно-винтовую технологию Марат Зайцев непосредственно перед началом работ. — Винтовые сваи также решено было применять и из-за больших перепадов высот на участке. Бетонный фундамент стоил бы колоссальных денег, так как его пришлось бы заглублять на полтора метра в материнский грунт. Насыпной при расчете конструкции во внимание не принимается. То есть там, где самый большой перепад высоты, бетонная стенка фундамента вместе с подземной частью получилась бы больше трех метров.



Марат Зайцев

Сваи мы применили разной длины и размеров. Со стороны улицы будут использоваться изделия по 2,5 метра, а там, где толщина насыпи полтора метра, завинтим длинные — по 3,5 метра. В материнский грунт сваи будут углубляться ниже зоны промерзания земли. Каждая упрется на своей отметке в самый плотный грунт и остановится на ней. Это обеспечит дальнейшую эксплуатацию дома без проблем, вызываемых пучением глинистых грунтов — без трещин в стенах, перекосов окон и дверей. Дом будет стоять на сваях в подвешенном состоянии, между ним и землей будет воздушная прослойка.

Диаметр применяемых свай под несущие стены — 100 мм, диаметр лопасти 325 мм, толщина стенки ствола сваи — 4 мм. Под полы и террасы будут применены сваи меньшего диаметра. Всего закрутим 50, запас прочности по фундаменту для этого дома — тройной.

Первый косяк





Через неделю после начала работ приезжаю на стройплощадку — принять фундамент. Смотрю и понимаю, что вижу первую ошибку своей стройки. И дело не в строителях — они все сделали правильно, согласно проекту. Ошибка была заложена еще на стадии проектирования, они не должны были ее видеть, они работали по схеме свайного поля. Проблема в размерах парковочной площадки — архитектор под две машины выделил площадку шириной всего 4,95 метра. Они там, конечно, поместятся, но двери же не откроются! И я цифру внимательно не изучил: стоит почти пять метров, прекрасно, пусть будет пять. Но парковка на 2 машины должна быть не менее 6 метров.





В итоге мы решили навес для машин расширить, закрутив рядом еще несколько свай.

По итогу свайно-винтовой фундамент обошелся мне в $ 3800. Можно давать отмашку «каркасникам» — ребятам, которым доверил строительство дома.

О том, какую комплектацию каркаса я выбрал, что и сколько стоит согласно смете, расскажу в следующий раз.