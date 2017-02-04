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Под гербом золотым. Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
В ближнем Подмосковье обнаружился особняк, предлагаемый потенциальным съемщикам по ставке 5,4 миллиона рублей в месяц — это абсолютный ценовой рекорд для российского рынка арендного жилья. «
Особняк стоит на участке площадью 37 соток. Помимо хозяйского дома, здесь построен отдельный коттедж для прислуги.
Также на первом этаже находятся прихожая, холл, гостевой санузел, гардеробная, гостиная с камином, кухня, столовая и кабинет.
В цоколе — хозяйственные помещения: профессиональная кухня, кинотеатр, тренажерный зал, игровая, зона для отдыха, два санузла, две гардеробные, постирочная, кладовая, котельная, гараж на 10 (!) машино-мест.
На втором этаже — четыре спальни с индивидуальными санузлами и гардеробными.
На третьем — еще две спальни с ванными и зона отдыха с выходом на балкон.
Общая жилая площадь резиденции превышает 1700 квадратных метров.
Ставка аренды дома в 166 раз превышает среднюю по стране для индивидуальных домов и в 54 раза — стоимость найма среднестатистического коттеджа в Подмосковье, подсчитали аналитики «Мира квартир».
Аренда метра резиденции ежемесячно будет обходиться жильцу в 3,068 тысячи рублей. Таким образом, снять санузел на фото можно примерно за 30 тысяч в месяц.
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В ближнем Подмосковье обнаружился особняк, предлагаемый потенциальным съемщикам по ставке 5,4 миллиона рублей в месяц - это абсолютный ценовой рекорд для...
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