В ближнем Подмосковье обнаружился особняк, предлагаемый потенциальным съемщикам по ставке 5,4 миллиона рублей в месяц — это абсолютный ценовой рекорд для российского рынка арендного жилья. « Дом » заглянул внутрь ужасающе дорогого дома, чтобы понять, почему ежемесячную плату за проживание в нем установили примерно на уровне стоимости покупки квартиры — пусть и скромной однокомнатной — в границах Москвы.



Коттедж, по данным федерального портала «Мир квартир», расположен в элитном поселке на Рублевском шоссе, в 11 километрах от МКАД. Владелец (или владельцы) — явный приверженец интерьеров в дворцовом стиле.





Особняк стоит на участке площадью 37 соток. Помимо хозяйского дома, здесь построен отдельный коттедж для прислуги.



Основной дом — четырехуровневый. На первом этаже — не просто бассейн, а SPA-зона с сауной, хаммамом, душевыми и санузлами.





Также на первом этаже находятся прихожая, холл, гостевой санузел, гардеробная, гостиная с камином, кухня, столовая и кабинет.





В цоколе — хозяйственные помещения: профессиональная кухня, кинотеатр, тренажерный зал, игровая, зона для отдыха, два санузла, две гардеробные, постирочная, кладовая, котельная, гараж на 10 (!) машино-мест.





На втором этаже — четыре спальни с индивидуальными санузлами и гардеробными.





На третьем — еще две спальни с ванными и зона отдыха с выходом на балкон.





Общая жилая площадь резиденции превышает 1700 квадратных метров.





Ставка аренды дома в 166 раз превышает среднюю по стране для индивидуальных домов и в 54 раза — стоимость найма среднестатистического коттеджа в Подмосковье, подсчитали аналитики «Мира квартир».





Аренда метра резиденции ежемесячно будет обходиться жильцу в 3,068 тысячи рублей. Таким образом, снять санузел на фото можно примерно за 30 тысяч в месяц.



За 5,4 миллиона рублей можно купить однокомнатную квартиру экономкласса в пределах МКАД, а в Подмосковье — двух- и даже трехкомнатное жилье.



Обилие красного и золотого в интерьере, очевидно, призвано подчеркнуть респектабельность жилья. Эксперты считают, что дом может снять иностранный дипломат или российский чиновник.