



Новогодние праздники давно прошли, а вы все никак не выйдете из режима “сначала тортик, потом салатик” и чувствуете себя некомфортно, ваш вариант - недельный детокс. По сути, это light-версия типичных разгрузочных дней, которая поможет вам победить вредные пищевые привычки, избавиться от тяги к калорийной еде, мягко очистить организм и наладить работу пищеварительной системы.

Пейте воду с лимоном

Многие считают, что детокс — это долго и сложно. На самом же деле с большинством принципов такого relax-питания для организма вы знакомы, если здоровый образ жизни не является для вас пустым звуком. Например, самый простой прием, позаимствованный из детокса, — это стакан чистой питьевой воды с лимоном по утрам.

Знакомо? Вода с лимоном помогает мягко очистить организм, снимает воспаления в желудочно-кишечном тракте, нормализует работу печени и почек. В принципе такой напиток можно пить в течение всего дня, но по утрам эффект от его употребления максимален.

Заваривайте травяные чаи

Полюбите травяные чаи. Они очень полезны для организма и помогут справиться со множеством недугов. К тому же в период детокса следует отказаться от кофе и черного чая.

Советуем обратить внимание на зеленый чай, в котором содержится огромное количество ценных антиоксидантов. Он очищает организм, ускоряет метаболизм и выводит шлаки и токсины. Если у вас проблемы с кишечником, то заварите имбирный чай; при расстройствах желудка помогает ромашковый чай; перечная мята прекрасно тонизирует и нормализует работу печени; при вздутии, несварении, изжоге выручит фенхелевый чай.





Нормализуйте микрофлору кишечника

Бесконечные застолья с обилием калорийной еды не проходят бесследно. В результате таких бездумных пиршеств происходят нарушения и сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Начать исправлять ситуацию следует с восстановления микрофлоры кишечника. Сейчас в ней доминируют болезнетворные бактерии. Ваша задача состоит в том, чтобы "заселить" кишечник полезными бактериями.

В этом вам помогут вкусные и полезные ферментированные продукты. К ним относятся, например, квашеная капуста, кимчи, кисломолочные продукты.

Ешьте больше зеленых овощей

Зеленые овощи — это детокс-овощи. В них содержится большое количество витаминов, минералов и ценная клетчатка. При регулярном употреблении таких овощей иммунитет укрепляется, а из организма выходят шлаки и токсины. Работа пищеварительной системы в результате детокса улучшается, а обмен веществ заметно ускоряется.

Зеленые овощи можно есть в качестве гарнира к рыбе или птице, а можно употреблять в качестве перекуса между основными приемами пищи. Обязательно включите в рацион зеленые салаты и попробуйте приготовить питательный смузи с добавлением зелени.





Больше отдыхайте

Истощенный организм нуждается в полноценном отдыхе. В идеале взрослый человек должен спать 7–8 часов в сутки, а ложиться в кровать нужно до полуночи. Это ваш план на ближайшую детокс-неделю. В процессе сна силы организма восстанавливаются.

Займитесь спортом

Спорт поможет вам улучшить самочувствие. Силовые тренировки в тренажерном зале лучше отложить. Начните с долгих пеших прогулок на свежем воздухе и йоги. Вы растянете мышцы и зарядите клетки организма ударной дозой кислорода. Это пойдет организму лишь на пользу.

Кстати, если до этого момента вам почему-то не хватало аргументов в пользу йоги, то теперь они у вас появились. Регулярные занятия улучшают здоровье лимфатической системы, нормализуют пищеварение, укрепляют иммунитет и поднимают настроение.





Ешьте простую пищу

Забудьте про сложносочиненные блюда. Важно также отдать предпочтение правильным способам приготовления еды. Остановите свой выбор на варке и запекании, старайтесь не жарить еду в масле. Если какие-то ингредиенты можно есть в свежем виде, а не подвергать термической обработке, то не прилагайте лишних усилий. Так полезнее!





Питайтесь дробно

После праздников довольно тяжело вспомнить, сколько еды вам все-таки нужно. Хочется всего, сразу и побольше. Начните возвращаться в режим с дробного питания. Это значит, что вам теперь следует есть часто и маленькими порциями.

В идеале за день у вас должно состояться 5 приемов пищи, к которым относятся завтрак, обед, ужин и 2 перекуса. Перекусы выбирайте полезные. Это могут быть овощные чипсы, горсть креветок, фрукт, натуральный йогурт с ягодами или овощные палочки.