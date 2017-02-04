На необычной выставке "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич" в минском "Доме картин" представлены работы, которые принесли сами посетители. Организаторы выставили художникам единственное требование — чтобы их работы пролезли во входную дверь. От каждого желающего принимали только по одной картине.

Об идее возникновения проекта ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву рассказала руководитель галереи "Дом картин" и куратор выставки "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич" Ольга Клип.

"Меня на эту идею натолкнул проект 1978 года, организованный американским куратором Уолтером Хобсом в Вашингтоне. В своем проекте мы полностью приняли его правила игры — объявили, что можем принять любого художника с любым его произведением, в любой технике, любом жанре, любом стиле. Единственным критерием было, чтобы работа проходила во входную дверь", — рассказала Клип.

Организаторы выставки не проверяли у художников каких-либо дипломов, сертификатов или списка выставок. По словам куратора, любой, кто считает себя художником, мог прийти и принести одну работу.

"Это действительно было сенсационно, когда впервые за многие десятилетия в галерею стоят очереди. По полтора часа стояли художники, чтобы принять участие в этой акции. Суть была в том, что не было никакой комиссии на приеме. Кто принес, тот и принимает участие", — отметила куратор.

На выставке "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич" представлены работы 661 художника, которые, по словам куратора, не поддаются классификации. Организаторы подтвердили свою уверенность в том, что в Беларуси намного больше художников, чем принято считать. В нынешней выставке приняли участие не только профессиональные мастера, но и любители, и даже дети.

"Среди представленных работ в галерее есть и скульптура, и инсталляция, и видеоарт, а также работы с дополнительным ультрафиолетовым освещением. Картин больше всего ", — сказала куратор.

Выставка "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич" работает в галерее "Дом картин" до 26 февраля. У организаторов есть идея устроить аукцион и реализовать работы, представленные в экспозиции. В будущем проект, возможно, будет продолжен.

Беседу с руководителем галереи "Дом картин" Ольгой Клип о выставке "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич" слушайте на радио Sputnik Беларусь.