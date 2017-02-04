|
ЕС планирует продлить санкции в отношении россиян
05.02.2017 12:02 — Разное | Ежедневник
Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против россиян, которые были введены против России в 2014 году.
Об этом сообщило агентство
"Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (ЕС) намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук", — говорится в сообщении агентства.
Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году. Поводом для такого решения послужили события на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.
15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие ограничений до марта 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против россиян, которые были введены против России в 2014 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии