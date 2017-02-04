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ЕС планирует продлить санкции в отношении россиян

05.02.2017 12:02 — Разное | Ежедневник  
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ЕС планирует продлить санкции в отношении россиян

Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против россиян, которые были введены против России в 2014 году.

Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники в Брюсселе.

"Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (ЕС) намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук", — говорится в сообщении агентства.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году. Поводом для такого решения послужили события на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.

15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие ограничений до марта 2017 года.

 
 
Ссылка на источник 38
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Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против россиян, которые были введены против России в 2014 году.

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