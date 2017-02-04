Большинство «икон» Силиконовой долины бросили обучение в университете еще задолго до того, как начали возводить свои технологические империи на просторах Пало-Альто. В Беларуси, напротив, высшее образование в сфере ИТ еще не утратило своей ликвидности для крупных игроков отечественной цифровой индустрии. TUT.BY узнал у студентов последних курсов информационных факультетов БГУ и БГУИР о пути к программированию, планах на распределение и отношении к своему образованию.

Тимур Матвеев

БГУ, Механико-математический факультет



Фото из личного архива

Отец в свое время заканчивал РТИ (теперь БГУИР), правда, с программированием его специальность не сильно была связана, скорее с радиотехникой и электроникой. Но так уж сложилось, что работал он всегда с вычислительной техникой, к которой, благодаря ему, я имел доступ практически с младенческих лет. Сегодня каждый ребенок растет, окруженный самыми современными технологиями, но тогда — в конце 90-ых — большинство не могло этим похвастать. Полагаю, что именно мое раннее знакомство с вычислительными технологиями и предопределило выбор настоящей специальности.

В начале обучения цель была только одна: абсорбировать максимум знаний в различных направлениях ИТ, чтобы через один-два курса определиться с тем направлением, в котором мне бы больше всего хотелось развиваться и расти. В итоге мой выбор пал на сферу фронт-энд разработки. Если в двух словах, это программирование и дизайн той части веб-приложения, которая работает в браузере компьютера или смартфона.

Практиковался я в основном в EPAM Systems, где официально работаю уже год. Изначально выбрал эту компанию как одну из самых гостеприимных для студентов ИТ-специальностей без опыта работы, но с хорошими теоретическими знаниями и желанием работать. Перед трудоустройством был небольшой период в виде подготовки к работе на реального заказчика. Далее после успешного собеседования получил должность разработчика и сейчас работаю на крупного американского заказчика. Специфика работы такова, что задачи, которые ставятся перед программистом ежедневно, зачастую уникальны и требуют многочасового изучения перед их решением. Это кардинально отличает программиста от инженера, врача или кого бы то ни было и делает его работу очень напряженной и, как следствие, высокооплачиваемой. Возможно, поэтому среди студентов нашей специальности хорошей зарплатой со старта считается 1300−1600 рублей.

Отрабатывать распределение буду здесь же. Для меня распределение является абсолютной формальностью. Если бы его не было, в моем случае это ничего не изменило бы. В этом плане ИТ-специальность имеет свои преимущества. Добросовестных и талантливых студентов «разбирают» уже на третьем-четвертом курсах обучения. Но это не значит, что нам проще, чем на других факультетах. Особенности сферы ИТ таковы, что самообразование занимает не меньше времени, чем само по себе обдумывание и написание кода. Стоит упустить появление новой технологии, остановиться в своем развитии, и уже через год-два вчерашний специалист становится никому не нужен. Поэтому в плане образования вуз дает начальный толчок, но дальнейшее самостоятельное обучение — это неотъемлемая часть жизни программиста. К примеру, сейчас у меня средний балл 8,2, а когда начинал работать, упал до 7,5, потому что приходилось балансировать между освоением новых навыков для работы и успевать получать необходимые знания в университете.

За время обучения в вузе я точно уяснил для себя одно: образование не дается, оно только получается. С моей точки зрения, уровень образования на мехмате в БГУ достаточно высокий. Но уровень выпускаемых студентов может отличаться. Выпуск недостаточно компетентных специалистов с целью «не попортить статистику» целиком и полностью дискредитирует ценность высшего образования как такового. Хотя я очень рад, что учился именно на мехмате. Профессора «советской закалки» скучать не дают. Хотя таких с каждым годом все меньше. Не думаю, что мне бы дали такой уровень образования где-нибудь на Западе.

Вообще у белорусской сферы ИТ сейчас есть много преимуществ по сравнению с условными Финляндией и Индией. Во-первых, это качество производимого продукта. Программы белорусских разработчиков считаются одними из самых качественных, расширяемых и легкоподдерживаемых. Во-вторых, стоимость этого продукта. Белорусский программист «стоит» дешевле, чем в той же Финляндии или любой другой стране Европы. Разрабатывать ИТ-продукт в Индии по стоимости сопоставимо с Беларусью, но качество оставляет желать лучшего. Сегодня же спрос на белорусских программистов сильно превышает предложение, но для нас это только плюс. Считаю, что мы находимся в благоприятных условиях для максимального развития ИТ-сферы и непременно должны этим пользоваться.

Герман Игнатенко

БГУИР, Инженерно-экономический факультет

Фото из личного архива

Когда пришло время выбирать место поступления, я уже четко понимал, что, став инженером, я буду в своей тарелке, независимо от направления. Однако родные видели меня в будущем как врача, поэтому они до сих пор не одобряют мое предпочтение.

В начале обучения целью было лишь изучение интересных мне областей ИТ, таких как облачные технологии, нейронные сети и разработка мобильных приложений. Однако учебный план университета во многом не совпадал с тем, что я ожидал от своей специальности. Образовательной программе, на мой взгляд, сейчас не хватает гибкости для адаптации под стремительно развивающиеся технологии, хотя это и не простая задача.

Некоторое время я практиковался в компании Qulix Systems, где впервые почувствовал, какой должна быть ИТ-компания. Там же я для себя узнал, в каком направлении мне хотелось бы развиваться — преимущественно бэк-энд приложения (программно-административная часть приложения и внутреннее содержание системы) и машинное обучение. Еще пробовал себя в разработке мобильных игр, но после отложил этот опыт в долгий ящик.

С недавнего времени работаю специалистом отдела разработки в Альфа-Банке. Попал в «Альфу» по программе обучения студентов «Альфа-перспектива», после пары собеседований мне предложили работу на неполную ставку и обучение одновременно. Да, это не ИТ-компания, но роль программиста сейчас в любом банке является одной из ключевых по многим причинам, они занимаются созданием, развитием и поддержкой информационной инфраструктуры компании. Наш ИТ-департамент активно развивается, и все в моем первом месте работы соответствует моим студенческим ожиданиям.

Отрабатывать распределение буду по месту работы. Но также планирую поступление в магистратуру, так как считаю, что молодому специалисту нужно постоянно расти и учиться, и дополнительная квалификация не помешает. Вообще на моем потоке все студенты искали место распределения сами, некоторые его еще даже не нашли. На мой взгляд, такая система не дает права на ошибку, так как от первого места работы зачастую зависит будущая карьера.

Что касается высоких денежных доходов в ИТ-индустрии я демократичен, это не то, за чем я гонюсь в жизни. Думаю, средний доход сейчас на нормальном уровне в моей сфере, чего нельзя сказать о других, что иногда порождает споры.

Константин Вильчевский,

БГУ, Факультет прикладной математики и информатики



Фото из личного архива

С 6-го класса участвовал в олимпиадах по информатике, в 8−9 классах еще и по математике. Однако в 10 классе нужно было выбрать что-то одно и определиться с направлением вуза, поэтому в конце концов остановился на информатике.

В школе лучшим результатом была бронза на международной олимпиаде по информатике. В университете я поставил себе цель попасть в финал Чемпионата мира по программированию, но удалось лишь взять диплом второй степени в полуфинале. Однако у меня еще есть два года магистратуры, попробую еще раз. В этом плане пример для подражания — Геннадий Короткевич. Он всеми силами отдается делу, которым занимается.

Сейчас я стажируюсь в «Яндексе». Компания помогла мне вырасти как промышленному программисту. Вообще организация занимается очень интересными проектами и всегда есть куда развиваться дальше. Предполагаю, что нормальная зарплата в сфере ИТ начинается от 300−400 $.

О смене места пока не думаю. В магистратуру иду не потому что «кошу» от армии. Я к ней нейтрально отношусь: если заберут, то и пускай. Я хочу получать именно знания, а не косить.

На мой взгляд, в БГУ наилучшее образование в моем направлении. Хотя программу обучения я бы сильно изменил. Думаю, меня сейчас шапками закидают. (Смеется). Стоит менять научную базу, чему нас учат и кто. Когда преподавателю уже за 60, и он преподает студентам программирование, к примеру, на С++, то вероятнее всего он не сможет рассказать ничего о том, что есть на данный момент нового в С++. Также есть куча ненужных предметов, типа педагогики и других подобных дисциплин, которые на нашей специальности не интересны ни преподавателю, ни студентам.

Но существуют и плюсы. Это молодые преподаватели и уровень их знаний. В нашей сфере именно они задают направление обучения. В основном они работают по дисциплинам, связанными с алгоритмами и программированием. Скоро им дадут и математические предметы преподавать. На мой взгляд, молодые специалисты в силу своего актуального опыта могут научить большему, нежели более старшие преподаватели с уже устаревшим практическим опытом. Понятно, что бывают и исключения, но картина примерно такая. Наука развивается, и поколения тоже должны меняться.

Евгений Чайчиц

БГУИР, Инженерно-экономический факультет



Фото из личного архива

Я не мечтал с самого детства заниматься программированием. Но ближе к 9 классу понял, что мне нравится все, что связано с компьютерами. К тому же примером для меня всегда был мой дядя, который начинал как программист и в итоге достиг в этой сфере определенных успехов. Поэтому в 10 классе, взвесив все «за» и «против», я решил, что хочу иметь специальность, связанную с ИТ. А вообще мои близкие хотели, чтобы я стал учителем английского языка. К слову, мне самому всегда нравился английский, и я постоянно ходил на олимпиады. Тем более я хорошо умею работать с детьми. Но желание заниматься компьютерными технологиями взяло верх.

В БГУИРе качественная база. Нас хорошо «учат думать», поэтому впоследствии проще изучать технологии самому. Однако программы обучения не успевают за последними технологиями, поэтому приходится учить то, что уже давно не используется. Также из минусов, если сравнивать с другими странами, — отсутствие возможности самому выбирать интересующие предметы.

Впрочем, недостающие навыки и опыт дает практика и работа. Я работаю в EPAM Systems и могу сказать, что большую часть навыков и знаний я получил на работе. В первую очередь, это навык коммерческой разработки и проектирования. В EPAM постоянно набирают и обучают молодых людей. Да и компания одна из самых крупных в сфере ИТ в Беларуси, там очень хорошие условия работы и интересные проекты. Если учитывать время стажировки, то работаю я в совокупности уже около 10 месяцев. Занимаюсь в организации разработкой на JAVA. Но что конкретно и на какого заказчика говорить нельзя. (Улыбается).

Распределяться буду, естественно, по настоящему месту работы. Менять что-то в ближайшее время не планирую. Хотя были мысли насчет собственного проекта. Сейчас очень модно работать над стартапами и конкуренция очень высока. Поэтому я считаю, что нужно сначала придумать что-то действительно стоящее, а потом уже начинать. Игрушек и социальных сетей уже и так достаточно, потребителю нужно что-то большее.

Неплохо было бы получить дополнительное образование за рубежом, но это не обязательно. У меня нет цели «уехать любой ценой». Врать не буду, варианты я рассматриваю, но уехал бы только в случае, если бы нашел действительно хорошую работу в дальнейшем.

Что касается споров по поводу высокой зарплаты в ИТ-сфере, то я не считаю, что программистам слишком много платят. Это не такая простая работа, как кажется большинству. Просто так уж сложилось у нас в стране, что многие другие люди не получают денег, которых заслуживают. Программисты уж точно в этом не виноваты. Оптимального размера зарплат для целой ИТ-индустрии нет, ибо уж слишком много в ней направлений. Но, на мой взгляд, неплохой зарплатой для начала карьеры в этой сфере будет где-то 500 рублей.