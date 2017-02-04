МИНСК, 5 фев — Sputnik. Военнослужащие 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси обклеили боевые машины пехоты (БМП-2) газетами, фотографию с военного полигона, по которому едут БМП с газетами, опубликовало издание оборонного ведомства Беларуси "Во славу Родины" .

В конце января в Вооруженных силах Беларуси началась комплексная проверка уровня боевой готовности.

В статье не рассказывается о том, с какой целью боевые машины пехоты были обклеены газетами.

Вместе с тем, издание отметило, что на полигон регулярно поступает свежая пресса. В день посещения лагеря слонимских гвардейцев заместитель командира батальона по идеологической работе гвардии капитан Вячеслав Керус не успевал раздавать всем желающим очередной номер "Белорусской военной газеты. Во славу Родины".

Газета также сообщила, что в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил один из батальонов этой бригады совершил марш в указанный район.

"В батальоне абсолютное большинство водителей — солдаты осеннего призыва. До начала столь ответственного мероприятия боевой подготовки они успели пройти в соединении основательную переподготовку. И во время этого марша гвардейцы действовали без суеты и спешки. Чувствовалась хорошая выучка, которую они получили во время недавнего 50‑километрового марша", — говорится в статье.

Газета также сообщила, что во время учений командиры рот и взводов "самым тщательным образом проверяли технику. Экипажи приводили оружие к нормальному бою, выверяли прицелы и прицельные приспособления".

Издание цитирует командира механизированного батальона гвардии майор Руслана Гловацкого, который отметил, что "умение мыслить и действовать самостоятельно позволяет младшим командирам более уверенно и оперативно решать поставленные задачи".