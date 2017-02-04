﻿ Минское "Динамо" сыграет сегодня в гостях с "Югрой". Мультимедийный онлайн TUT!. 21.by
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Минское "Динамо" сыграет сегодня в гостях с "Югрой". Мультимедийный онлайн TUT!

05.02.2017 13:30 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит сегодня последний выездной матч в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Ханты-Мансийске «зубры» встретятся с местной «Югрой», которая уже давно потеряла все шансы на выход в плей-офф. Минчанам же, наоборот, для попадания в топ-8 достаточно набрать сегодня хотя бы одно очко.

К сожалению, накануне матча защитник "Динамо" Роман Граборенко слег в больницу с аппендицитом. Скорее всего, игрок пропустит оставшиеся игры регулярного сезона.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн матча, который начнется в 14.30.

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Минское "Динамо" проводит сегодня последний выездной матч в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

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