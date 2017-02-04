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СМИ: Террористы взорвали газопровод в Сирии

05.02.2017 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 фев — Sputnik. Террористы осуществили подрыв газопровода в сирийской провинции Риф-Димашк, сообщили сирийские СМИ со ссылкой на источник в Министерстве электроэнергетики Сирии.

Взрыв газопровода, который снабжает электростанцию "эн-Насерия" произошел в районе Джируд, сообщают СМИ.

По данным министерства электроэнергетики Сирии, в настоящее время электростанция выведена из строя.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
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По данным министерства электроэнергетики Сирии, в настоящее время электростанция "эн-Насерия" выведена из строя.

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