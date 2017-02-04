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Шайба хоккеиста "Юности" в шаге от победы в голосовании на лучший гол Лиги чемпионов
Завершилось
В полуфинальной паре
В другой паре более двух третей пользователей выбрали шайбу канадского нападающего австрийского «Блэк Уингз Линц» Дэна ДаСилвы в ворота швейцарского «Берна». Противостоял ему чех Ондржей Кратена из «Пльзеня».
Голосование закроется 8 февраля в 1.55 ночи по белорусскому времени.
7 февраля пройдет финал Лиги чемпионов «Фрелунда» (Швеция) — «Спарта» (Чехия).
Отдать голос за нападающего «Юности» Александра Когалева можно здесь:
Напомним,
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Завершилось полуфинальное голосование в конкурсе на лучший гол сезона в хоккейной Лиге чемпионов. Шайба форварда минской "Юности" Александра Когалева вышла в...
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