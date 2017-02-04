Завершилось полуфинальное голосование в конкурсе на лучший гол сезона в хоккейной Лиге чемпионов. Шайба форварда минской «Юности» Александра Когалева вышла в решающую стадию конкурса, сообщает официальный сайт столичного клуба.



Александр Когалев. Фото: junost.org

В полуфинальной паре Александр Когалев («Юность-Минск») — Райан Лаш («Берн», Швейцария) победу одержал белорусский нападающий. За него отдали голоса 56 процентов респондентов.

В другой паре более двух третей пользователей выбрали шайбу канадского нападающего австрийского «Блэк Уингз Линц» Дэна ДаСилвы в ворота швейцарского «Берна». Противостоял ему чех Ондржей Кратена из «Пльзеня».

Голосование закроется 8 февраля в 1.55 ночи по белорусскому времени.

7 февраля пройдет финал Лиги чемпионов «Фрелунда» (Швеция) — «Спарта» (Чехия).

Отдать голос за нападающего «Юности» Александра Когалева можно здесь: championshockeyleague.net/bestgoals .

Напомним, в четвертьфинале голосования соперником нападающего «Юности» был хоккеист немецкого клуба «Ред Булл Мюнхен» Михаэль Вольф. В итоге за белоруса было отдано 83 процента голосов, за немца — лишь 17.