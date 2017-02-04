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ГПК: очереди на границе Литвы закономерны перед началом рабочей недели
05.02.2017 14:28 — Разное | Sputnik Беларусь
"На образование очередей влияет традиционное возрастание транспортного грузового потока перед началом рабочей недели. Литовское направление является наиболее популярным у грузоперевозчиков, ввиду действующих ограничений на ввоз топлива в Польшу. Поэтому, водители предпочитают въезжать в Евросоюз через Литву", — сказал Антон Бычковский.
По информации дежурной службы, сопредельные пункты пропуска на литовском направлении работают ритмично, на других направлениях очередей нет. Литовская сторона работает штатно, грузовики принимаются и оформляются нормально.
Госпогранкомитет Беларуси просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
Полностью комментарий официального представителя Госпогранкомитета слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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На белорусско-литовской границе снова образовались очереди большегрузных автомобилей. Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский...
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