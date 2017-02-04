ГПК: очереди на литовской границе закономерны перед началом рабочей недели /

Более 300 грузовиков стоит в очередях в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе. Наибольшее количество машин на середину дня 5 февраля скопилось в пункте "Каменный Лог" — около 150. Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, однако, не видит в происходящем какой-то нештатной ситуации.

"На образование очередей влияет традиционное возрастание транспортного грузового потока перед началом рабочей недели. Литовское направление является наиболее популярным у грузоперевозчиков, ввиду действующих ограничений на ввоз топлива в Польшу. Поэтому, водители предпочитают въезжать в Евросоюз через Литву", — сказал Антон Бычковский.

По информации дежурной службы, сопредельные пункты пропуска на литовском направлении работают ритмично, на других направлениях очередей нет. Литовская сторона работает штатно, грузовики принимаются и оформляются нормально.

Госпогранкомитет Беларуси просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Полностью комментарий официального представителя Госпогранкомитета слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.